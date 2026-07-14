Pronađen mrtav sudija koji je izbačen sa Mundijala

Holandski sudija Rob Diperink umro je u 38. godini, a ovaj arbitar je nedavno došao u centar pažnje jer je bio uklonjen sa spiska arbitara za Svjetsko prvenstvo.

Uprkos tome što je londonska policija odbacila optužbe za se*sualni napad zbog kojih je bio pod istragom, Diperink nije otišao na Mundijal, a lokalna policija je u ponedjeljak pokrenula istragu poslije njegove smrti jer je pronađen na ulici.

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Diperink je godinama sudio u najkvalitetnijoj ligi u Holandiji, debitovao je 2017. godine, a na međunarodnoj sceni je poznatiji kao VAR asistent. Bio je i na Evropskom prvenstvu 2024. godine, a karijeru mu je obilježio skandal jer ga je FIFA izbacila sa liste.

Zašto je Diperink izbačen

Diperink, koji je bio određen za VAR sudiju na turniru, našao se u centru pažnje nakon što je u aprilu u Krojdonu prijavljen za navodni se*sualni napad na maloljetnika.

Istraga je pokrenuta, ali je slučaj ubrzo zatvoren.

"FIFA može da potvrdi da je Rob Diperink uklonjen sa liste sudija za Svjetsko prvenstvo", stoji u kratkom saopštenju svjetske kuće fudbala koje je prenio "Atletik".

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Metropolitanska policija u Londonu je potvrdila da neće biti daljih postupaka protiv holandskog arbitra. U saopštenju se navodi da je sprovedena detaljna istraga, uključujući pregled snimaka sa nadzornih kamera i digitalnih uređaja, ali da "prag dokaza nije ispunjen".

Uprkos tome, FIFA je ostala pri svojoj odluci, što je izazvalo veliko razočaranje u Holandiji. Sam Diperink je za holandski "De Telegraf" izjavio da je pogrešno optužen i da je od početka u potpunosti sarađivao sa nadležnim organima.

"Duboko sam ožalošćen što sam pogrešno optužen. Optužbe su odbačene veoma brzo nakon temeljne istrage. FIFA, UEFA i KNVB su od početka imali punu transparentnost sa moje strane", rekao je Diperink i dodao:

"Naravno da sam razočaran što neću biti na Svjetskom prvenstvu".

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Podršku sudiji pružio je i Kraljevski holandski fudbalski savez (KNVB), ističući važnost pravičnog postupka.

"Posvećeni smo bezbjednoj i fer fudbalskoj kulturi. Ipak, važno je da ljudi ne budu unaprijed osuđeni. Policija u Ujedinjenom Kraljevstvu zatvorila je slučaj, a Rob Diperink je od početka u potpunosti sarađivao",saopštio je Savez, prenosi "Sportal".