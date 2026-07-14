Dodik: Amerika danas zastupa stav koji Srpska ima već tri decenije

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik pozdravio je to što Amerika danas zastupa stav koji Republika Srpska ima već tri decenije o Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu.
Dodik je naveo da državni sekretar SAD Marko Rubio, komentarišući Međunarodni krivični sud u Hagu, upozorava da bi američki vojnici i zvaničnici mogli biti prepušteni na milost i nemilost stranim sudijama, hiljadama kilometara daleko.
"Upravo to je srpski narod govorio godinama. Kada sud izgubi jednake aršine i postane sredstvo politike, prestaje biti mjesto pravde. Pozdravljam što Amerika danas zastupa stav koji Republika Srpska ima već tri decenije", napisao je Dodik na Iksu.
Republika Srpska
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Američki državni sekretar Marko Rubio pokrenuo je kampanju s ciljem ukidanja Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, tvrdeći da se taj međunarodni sud miješa u vojne i policijske operacije SAD, čime ugrožava američki suverenitet, prenosi list Gardijan.
Američki Stejt department pokrenuo je kampanju za okončanje prijetnje koju predstavlja Međunarodni krivični sud američkom suverenitetu.
Marko Rubio, državni sekretar SAD, @SecRubio komentarišući Međunarodni krivični sud u Hagu, upozorava da bi američki vojnici i zvaničnici mogli biti prepušteni na milost i nemilost stranim sudijama, hiljadama kilometara daleko. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 14, 2026
Upravo to je srpski narod govorio godinama. Kada…
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