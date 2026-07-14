Dodik: Amerika danas zastupa stav koji Srpska ima već tri decenije

Predsjednik Milorad Dodik pozdravio je to što Amerika danas zastupa stav koji Republika Srpska ima već tri decenije o Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu.

Dodik je naveo da državni sekretar SAD Marko Rubio, komentarišući Međunarodni krivični sud u Hagu, upozorava da bi američki vojnici i zvaničnici mogli biti prepušteni na milost i nemilost stranim sudijama, hiljadama kilometara daleko.

"Upravo to je srpski narod govorio godinama. Kada sud izgubi jednake aršine i postane sredstvo politike, prestaje biti mjesto pravde. Pozdravljam što Amerika danas zastupa stav koji Republika Srpska ima već tri decenije", napisao je Dodik na Iksu.

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Američki državni sekretar Marko Rubio pokrenuo je kampanju s ciljem ukidanja Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, tvrdeći da se taj međunarodni sud miješa u vojne i policijske operacije SAD, čime ugrožava američki suverenitet, prenosi list Gardijan.

Američki Stejt department pokrenuo je kampanju za okončanje prijetnje koju predstavlja Međunarodni krivični sud američkom suverenitetu.