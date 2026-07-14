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Stevandić: Niko se ne otima za mjesto u OHR, zbog odlučnosti Srpske

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ATV redakcija
14.07.2026 15:27

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Предсједник НСРС Ненад Стевандић на сједници одржаној 7. јула 2026. године.
Foto: ATV

Odlučnost Republike Srpske dovela do toga da se niko ne zalijeće na stolicu visokog predstavnika, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, reagujući na nemogućnost dogovora u PIK-u o izboru novog visokog predstavnika.

"Svi treba da znaju da je Republika Srpska svojom upornošću istrpjela pokušaj da nas potpuno unište, i Vladu Srpske i predsjednika i Narodnu skupštinu Srpske. Narodna skupština Srpske je bila odlučujuća brana koja je vratila autoritet i Vlad i predsjednika Srpske i onemogućila da ti ljudi budu bukvalno protjerani, kada budu pod međunarodnom torturom", rekao je Stevandić.

Stevandić je istakao da je Milorad Dodik ostao u političkom smislu glavna figura, jer iz njegove partije su i predsjednik Vlad i predsjednik Republike Srpske.

Rekao je da je Republika Srpska stvorila geopolitičke uspjehe u Moskvi, Vašingtonu, Pekingu i u dijelu evropskih zemalja.

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"Nije lako sjesti u tu stolicu u vrijeme novog geopolitičkog reseta svijeta, gdje su se Srbi dobro uklopili i gdje imaju spoljnopolitičke alate", rekao je Stevandić.

Dodao je da će odlučnost sačuvati Republike Srpske.

"Došli smo u poziciju da se sa nama razgovara i da se i mi pitamo", jasan je Stevandić.

(RTRS)

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Nenad Stevandić

OHR

Republika Srpska

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