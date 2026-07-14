Stevandić: Niko se ne otima za mjesto u OHR, zbog odlučnosti Srpske

Odlučnost Republike Srpske dovela do toga da se niko ne zalijeće na stolicu visokog predstavnika, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, reagujući na nemogućnost dogovora u PIK-u o izboru novog visokog predstavnika.

"Svi treba da znaju da je Republika Srpska svojom upornošću istrpjela pokušaj da nas potpuno unište, i Vladu Srpske i predsjednika i Narodnu skupštinu Srpske. Narodna skupština Srpske je bila odlučujuća brana koja je vratila autoritet i Vlad i predsjednika Srpske i onemogućila da ti ljudi budu bukvalno protjerani, kada budu pod međunarodnom torturom", rekao je Stevandić.

Stevandić je istakao da je Milorad Dodik ostao u političkom smislu glavna figura, jer iz njegove partije su i predsjednik Vlad i predsjednik Republike Srpske.

Rekao je da je Republika Srpska stvorila geopolitičke uspjehe u Moskvi, Vašingtonu, Pekingu i u dijelu evropskih zemalja.

Ekonomija Vlada Srpske uplatila doprinose radnicima više firmi

"Nije lako sjesti u tu stolicu u vrijeme novog geopolitičkog reseta svijeta, gdje su se Srbi dobro uklopili i gdje imaju spoljnopolitičke alate", rekao je Stevandić.

Dodao je da će odlučnost sačuvati Republike Srpske.

"Došli smo u poziciju da se sa nama razgovara i da se i mi pitamo", jasan je Stevandić.

(RTRS)