Nakon svađe sa roditeljima, oca izbo nožem 30 puta: Muškarac preminuo na licu mjesta

Protiv tridesetogodišnjeg muškarca u Skoplju pokrenuta je istraga zbog sumnje da je počinio teško ubistvo.

Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni je 12. jula, nakon svađe i fizičkog napada između oca i majke u porodičnoj kući, uzeo nož i napao oca u dvorištu.

Navodno ga je nožem ubo više od 30 puta u vrat i grudi, od kojih je povrijeđeni muškarac preminuo na licu mjesta.

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Tokom postupka istrage, javni tužilac će preduzeti više radnji kako bi u potpunosti utvrdio motive događaja, a biće obavljen i psihijatrijski pregled osumnjičenog.

Radi obezbjeđivanja njegovog prisustva tokom postupka, Osnovno javno tužilaštvo je predložilo da Sud odredi mjeru pritvora.

(Kurir)