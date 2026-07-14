Nakon svađe sa roditeljima, oca izbo nožem 30 puta: Muškarac preminuo na licu mjesta

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Protiv tridesetogodišnjeg muškarca u Skoplju pokrenuta je istraga zbog sumnje da je počinio teško ubistvo.
Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni je 12. jula, nakon svađe i fizičkog napada između oca i majke u porodičnoj kući, uzeo nož i napao oca u dvorištu.
Navodno ga je nožem ubo više od 30 puta u vrat i grudi, od kojih je povrijeđeni muškarac preminuo na licu mjesta.
Svijet
Muškarac (51) se zapalio u banci: Nije mogao da podigne novac sa računa
Tokom postupka istrage, javni tužilac će preduzeti više radnji kako bi u potpunosti utvrdio motive događaja, a biće obavljen i psihijatrijski pregled osumnjičenog.
Radi obezbjeđivanja njegovog prisustva tokom postupka, Osnovno javno tužilaštvo je predložilo da Sud odredi mjeru pritvora.
(Kurir)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
17
56
17
52
17
51
17
43
17
35
Trenutno na programu