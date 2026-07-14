Nevrijeme stiže u region: Ove regije su na udaru

Sa novim toplotnim talasom u Hrvatskoj, stiže i nestabilno vrijeme. DHMZ je izdao upozorenja za neke dijelove zemlje.

U većem dijelu Hrvatske danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme, naročito na Jadranu. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 29 do 34 stepena Celzijusa.

Fudbal Euforija u Sofiji, ''crveno-plavi'' imaju serum za Levski: Borac na evropskoj raskrsnici

Međutim, tokom poslijepodneva i večeri dijelove zemlje, posebno centralnu Hrvatsku, zahvatiće pljuskovi sa grmljavinom. DHMZ je izdao upozorenja za dvije regije.

Za zagrebačku regiju na snazi je narandžasti meteoalarm zbog potencijalno opasnog vremena. Očekuje se grmljavinsko nevrijeme, naročito na sjeveru regije, uz jak vetar, a postoji mogućnost i pojave grada.

Žuti meteoalarm izdat je i za osječku regiju zbog lokalno obilnijih pljuskova sa grmljavinom, posebno na zapadu regije, uz povremeno jak vjetar.

Auto-moto Kina oborila rekord: Izvezeno milion automobila u junu

Meteorolozi upozoravaju da se nestabilno vrijeme neće završiti danas. Dok je za Jadran na snazi upozorenje zbog visokih temperatura, novo pogoršanje vremena i nestabilnosti moguće je već u četvrtak.

(Telegraf.rs)