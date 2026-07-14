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Otvorila se rupa u zemlji i progutala tele, reagovala GSS

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 14:59

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Теле упало у рупу
Foto: Fejsbuk/HGSS

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) u ponedjeljak, 13. jula, su imali nesvakidašnju intervenciju u okolini Vrlike, gdje su spasili tele koje je upalo u duboku rupu nastalu nakon obilnih kiša.

Prema informacijama koje je objavio HGSS Stanica Split, dojava o nesreći zaprimljena je u 13:20 sati, nakon čega su na teren odmah izašla tri člana Ispostave Vrlika i jedan vanjski saradnik.

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Kako su naveli iz HGSS-a, usljed obilnih padavina otvorila se uska rupa u zemlji duboka oko deset metara.

U nju je nesretnim slučajem upalo tele, koje nije moglo samo izaći na površinu.

Spasioci su pažljivo pristupili akciji kako bi izvukli životinju bez dodatnih povreda.

Nakon više od dva sata zahtjevnog rada, akcija je uspješno okončana u 15:45 sati, kada je tele sigurno izvučeno iz rupe i vraćeno vlasniku.

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HGSS je fotografije spašavanja podijelio na društvenim mrežama, gdje je ova neobična intervencija izazvala brojne pozitivne reakcije građana, koji su pohvalili brzu i profesionalnu reakciju spasilaca.

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Tele upalo u rupu

Hrvatska

rupa

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