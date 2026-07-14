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Stigao je prvi trejler dokumentarnog filma o Đokoviću

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 15:52

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Новак Ђоковић из Србије реагује током меча четвртфинала мушког сингла против Феликса Оже-Алиасима из Канаде на Вимблдону у тенису у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Prvi kadrovi dugo očekivanog dokumentarnog filma o Novaku Đokoviću ugledali su svjetlo dana.

Projekat pod nazivom "Novak Đoković: Zimski vuk" donosi priču o životnom i sportskom putu jednog od najvećih tenisera svih vremena.

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Film u produkciji Amazon Prajm Video prikazaće Đokovićev put od odrastanja u Srbiji kroz teška vremena do osvajanja najvećih trofeja i ispisivanja istorije svjetskog tenisa.

Uz objavljivanje prvog trejlera potvrđen je i datum premijere. Dokumentarac će na platformi Amazon Prajm biti dostupan od 20. avgusta.

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U filmu svoje viđenje o Đokovićevoj karijeri su podijelila brojna poznata imena iz svijeta tenisa, među kojima su Rafael Nadal, Džon Mekenro i njegova supruga Jelena, dok trejler najavljuje emotivnu priču ispunjenu usponima, padovima i najvećim izazovima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Novak Đoković

Novak Đoković: Zimski vuk

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