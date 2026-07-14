Skrolujete svaki dan, ali ništa ne objavljujete? Psiholozi objašnjavaju ovu naviku

Posljednja objava na vašem profilu stara je nekoliko godina, ali društvene mreže otvarate više puta dnevno? To nije nužno znak nezainteresovanosti ili lijenosti.

Psiholozi ističu da mnogi ljudi svjesno biraju da budu tihi posmatrači.

Umjesto da dijele svaki detalj svog života, radije prate sadržaj drugih, zadržavajući privatnost.

Zašto neko prati sve, a ne objavljuje ništa?

Društvene mreže često podstiču poređenje sa drugima i stvaraju osjećaj da svi oko nas žive zanimljivije ili uspješnije.

Zbog toga se neki korisnici odlučuju da prestanu sa objavljivanjem, ali i dalje koriste mreže kako bi ostali informisani ili u kontaktu sa prijateljima, prenosi Krstarica.

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To nije nedosljednost, već pokušaj da zadrže korisne strane društvenih mreža, a izbjegnu pritisak koji objavljivanje često donosi.

Privatnost im je važnija od pažnje

Ljudi koji rijetko ili nikada ne objavljuju često više cijene privatnost nego javno predstavljanje.

Njihovi profili mogu izgledati gotovo prazno, ali to ne znači da nisu aktivni.

Ponekad iza takvog ponašanja stoje neprijatna iskustva, negativni komentari ili želja da postave jasne granice između privatnog života i interneta.

Ne traže potvrdu kroz lajkove

Takvi korisnici uglavnom ne mjere svoju vrijednost brojem lajkova ili komentara.

I dalje čitaju sadržaj, razmjenjuju poruke i prate važne događaje, ali ne osjećaju potrebu da svaki trenutak dijele sa drugima.

Na taj način izbjegavaju rasprave, poređenja i pritisak koji društvene mreže mogu stvoriti.

Stvarni odnosi su im važniji

Mnogi od njih smatraju da su iskreni razgovori i druženja vrijedniji od pažljivo uređenog profila.

Najljepše uspomene radije čuvaju za sebe ili ih dijele sa najbližima, umjesto da ih objavljuju na internetu.

Stručnjaci ipak naglašavaju da ovakvo ponašanje ne znači nužno isto za sve ljude.

Razlozi zbog kojih neko rijetko objavljuje mogu biti različiti i ne mogu se pouzdano zaključiti samo na osnovu aktivnosti na društvenim mrežama.