Arheolozi otkrili grobnicu staru 3.000 godina

Arheolozi su otkrili grobnicu staru 3.000 godina u blizini grada Luksora u južnom Egiptu, saopštile su vlasti te zemlje.

Grobnicu, koja je pripadala čovjeku po imenu Paser, otkrila je holandska misija sa Univerziteta u Lajdenu u tebanskoj nekropoli u oblasti Gurna, navelo je egipatsko Ministarstvo turizma i antikviteta.

Stručnjaci smatraju, na osnovu karakterističnog umjetničkog stila natpisa, da grobnica potiče iz perioda Ramezida, koji obuhvata 19. i 20. dinastiju.

Grobnica je smještena zapadno od već poznatog groblja i prati tradicionalni raspored tebanskih privatnih grobnica iz doba Novog kraljevstva u periodu od 1570. do 1069. p. n. e.

Objekat sadrži otvoreno dvorište koje vodi do kapele uklesane u stenu u obliku obrnutog slova „T“, kao i isklesane pogrebne odaje ispod nje.

Near-3,000-Year-Old Ramesside Period Tomb Discovered In Egypt's Luxorhttps://t.co/3gE94BeREv pic.twitter.com/vUCnzuCpJh — NDTV AutoMate (@NDTV_AutoMate) July 12, 2026

Arheolozi su u dvorištu otkrili nekoliko dobro očuvanih arhitektonskih elemenata, uključujući klupu od nepečene cigle predviđenu za postavljanje pogrebne stele, kao i stepenište sa ogradom koje vodi do ulaza.

U unutrašnjosti, natpisi sa Paserovim imenom prikazuju ga kako odaje poštovanje raznim božanstvima u svetilištima i sjedi sa suprugom ispred stola sa prinosima bogovima.

Tim koji je sproveo iskopavanja naveo je da nastavlja sa radom na dokumentovanju i istraživanju kako bi se utvrdilo ko je Paser bio, i kako bi se bolje razumio taj istorijski i arheološki period.

Ovaj pronalazak u blizini Luksora, jednog od najvažnijih svjetskih arheoloških lokaliteta, uslijedio je u trenutku kada Egipat nastoji da promoviše nova otkrića kako bi podstakao turizam, koji predstavlja vitalan izvor deviznih prihoda.

(sputnik srbija)