Vrijeme u Srpskoj: Od 36 stepeni do pljuskova sa grmljavinom

Autor:ATV redakcija
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Danas će u Republici Srpskoj biti pretežno sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost.
Uveče se očekuje razvoj oblaka na sjeveru i sjeveroistoku koji samo lokalno donose pljuskove sa grmljavinom u narednoj noći.
Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče na sjeveru pri pljuskovima pojačan. U Hercegovini tokom noći i jutra umjerena i jaka bura, a tokom dana južni vjetar.
Maksimalna temperatura vazduha od 30°S do 36°S, u višim predjelima od 24°S, saopšteno je iz RHMZ RS.
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