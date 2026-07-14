Vrijeme u Srpskoj: Od 36 stepeni do pljuskova sa grmljavinom

Danas će u Republici Srpskoj biti pretežno sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost.

Uveče se očekuje razvoj oblaka na sjeveru i sjeveroistoku koji samo lokalno donose pljuskove sa grmljavinom u narednoj noći.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče na sjeveru pri pljuskovima pojačan. U Hercegovini tokom noći i jutra umjerena i jaka bura, a tokom dana južni vjetar.

Maksimalna temperatura vazduha od 30°S do 36°S, u višim predjelima od 24°S, saopšteno je iz RHMZ RS.