"U stanu je ostala samo pasta": Biljana Obradović otkrila nevjerovatne detalje "bijega" iz Partizana

Nevjerovatna priča desila se prije samo par godina na Vaskrs u ekipi Partizana. Na jedan od najvećih hrišćanskih praznika za navijače crno-bijelih stigle su najgore moguće vijesti - da je Takuma Asano pobjegao iz kluba!

I to, doslovno, pobjegao.

Niko nije mogao da povjeruje da je Japanac samo nestao. Trener Aleksandar Stanojević je bio u nevjerici, a iza zavjese su se u tim momentima odvijali momenti prave drame.

Sve to otkrila je bivši PR Partizana, a sada Železničara iz Pančeva, Biljana Obradović gostujući u podkastu "Indirektno kod Milana i Popa" na TV Una.

Ona je istakla da ništa nije moglo da ukazuje da će Takuma Asano otići iz Partizana. Štaviše, sve je djelovalo potpuno normalno, ali Japanac i advokati su u pozadini radili.

- Samo 15 dana prije nego što je Asano pobjegao, bili smo sa njim u zoološkom vrtu. Radili smo reportažu i on mu je tom prilikom rekao da je oduševljen Beogradom i kako želi da živi ovdje. Napravili smo Asano majice za butik i on je kupio preko 100. Dao mi je novac pred meč sa Vojvodinom u četvrtak, tada je postigao i gol i sve je bilo super. A onda dolazi Veliki petak, ja kući u pidžami i zove me Vazura - "Biki, znaš li možda gdje živi Asano? Ako ne znaš, raspitaj se" - rekla je Biljana Obradović u emisiji na TV Una.

"Čekala sam četiri sata u garaži, zvonila na vrata"

Vrlo brzo je završila na vratima stana u kojem je Asano živio na Novom Beogradu, ali tamo nije bilo nikoga i ničega osim japanske paste za zube.

- Zvala sam par kolega i saznala sam da živi na Novom Beogradu. Pronašla sam adresu, ali niko mi nije rekao o čemu je riječ. Kada sam ponovo pozvala Vazuru i rekla mu gdje se stan nalazi, rekao mi je: "Asano je pobjegao i više nije u Srbiji. Možeš li da odeš do njegove zgrade i da pozvoniš?" Otišla sam i provela četiri sata u garaži i ispred zgrade, zvonila, ali nije bilo nikoga. Stan je bio prazan, sve je bilo odneto. Pitala sam prijatelje da li je Takuma Asano radio PCR test i rekli su mi da jeste - nadovezala se Obradovićeva, pa je otkrila da je to saoštila Aleksandru Stanojeviću:

- Nakon toga mi je ostalo da pozovem Aleksandra Stanojevića i kažem mu šta se to dogodilo. Taj čovjek je bio u potpunom šoku. Niko nije znao da ovaj sprema odlazak. U stanu je ostala samo japanska pasta za zube, sve je ostalo odnio. Uplašio se da će biti prodat u Emirate, iako su mu iz Partizana rekli da će novac dobiti u ponedjeljak nakon praznika. Potom je zvala advokatica iz Njujorka i rekla da će Asano objaviti zvanično saopštenje da je otišao - zaključila je Biljana Obradović.

(Telegraf.rs)