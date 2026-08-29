Služen pomen generalu Mladiću u Foči

Autor:ATV redakcija
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U Hramu Svetog Save u Foči večeras je, u prisustvu velikog broja vjernika, služen pomen nekadašnjem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću.
Nakon večernjeg bogosluženja, fočansko sveštenstvo i vjernici pomolili su se za pokoj duše generala Mladića.
Protojerej-stavrofor Darko Đogo istakao je, obraćajući se vjernicima, da Republika Srpska postoji zahvaljujući generalu Mladiću i njegovoj slavnoj i nesalomivoj vojsci koju je vodio.
"Ne moramo se pitati šta bi bilo bez njih - nama su u Jošanici dali odgovor šta bi bilo bez Vojske Republike Srpske", dodao je Đogo.
On je rekao da, kada bi se pisala drama jednog velikog vojskovođe, teško da bi tragičnijih ljudi, a veličanstvenijih bilo nego što je general Mladić, čovjek britkog uma, kojem bi najrječiti govornici pozavidjeli kako brani argumente.
"Tragičan, prodat, izdan, kako često biva, ali veličanstven. Dao je i svoju slobodu da bismo mi bili slobodni", rekao je fočanski sveštenik i teolog.
On je dodao da Srbi imaju dva zadatka, prvi da ne budu konformisti, nego da brane njegov lik i djelo.
"Ili smo slobodni ili nismo, ako ima kompromisa oko toga, onda nas neće biti, a mi smo se zato i žrtvovali da možemo u svojoj zemlji da budemo slobodni, zato se i on žrtvovao", istakao je Đogo.
Naveo da je drugi zadatak onaj koji je i general Mladić želio - da srpski narod raste, da ga ima više, da se sabira, istakavši da on nije dozvolio da se Srbi dijele.
"Zato treba da ga se sjećamo iz dana u dan i da se saberemo oko njegove uspomene, da se opomenemo njegovog svijetloga lika, stamenog, vojničkog, srpskog pogleda i da nas uvijek bude više na svetim liturgijama i sabranjima, da čuvamo Republiku Srpsku koju su on i njegova slavna vojska odbranili", poručio je Đogo.
Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u četvrtak, 27. avgusta, u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini, prenosi Srna.
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