Normalizovano snabdijevanje električnom energijom u Prnjavoru

Autor:ATV redakcija
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U Prnjavoru je normalizovano snabdijevanje električnom energijom nakon prekida izazvanog olujnim nevremenom.
Sve raspoložive ekipe i dalje su na terenu i rade na otklanjanju posljedica nevremena i uklanjanju porušenih stabala.
Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom, kišom i gradom zahvatilo je oko 13.00 časova područje Prnjavora.
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