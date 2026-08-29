Logo

Normalizovano snabdijevanje električnom energijom u Prnjavoru

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 20:05

Komentari:

0
Стубови за струју.
Foto: ATV

U Prnjavoru je normalizovano snabdijevanje električnom energijom nakon prekida izazvanog olujnim nevremenom.

Sve raspoložive ekipe i dalje su na terenu i rade na otklanjanju posljedica nevremena i uklanjanju porušenih stabala.

Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom, kišom i gradom zahvatilo je oko 13.00 časova područje Prnjavora.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Prnjavor

Struja

nevrijeme

nestanak struje

Komentari (0)

Pročitajte više

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanovićeva prisustvovala "Aleksijadi" u Branešcima kod Čelinca

1 h

0
Вукелић из Первана код Бањалуке већ годинама шири своје имање и развија несвакидашњи посао.

Društvo

Ko kaže da se od sela ne živi? Vukelići u Pervanu drže 70 magarica

2 h

0
Гастро фест у Броду.

Gradovi i opštine

Zamirisao čobanac u srcu Broda: Više od 100 ekipa na jubilarnom Gastro festu

2 h

0
Далеководна мрежа.

Nauka i tehnologija

Može li Republika Srpska postati regionalno čvorište za data centre?

2 h

2

Više iz rubrike

Гастро фест у Броду.

Gradovi i opštine

Zamirisao čobanac u srcu Broda: Više od 100 ekipa na jubilarnom Gastro festu

2 h

0
Фотографија Бањалуке из ваздуха.

Gradovi i opštine

Do kraja septembra odluka o dodjeli placeva u Banjaluci

2 h

2
Зупци пожар ватра гашење

Gradovi i opštine

Mještani Zubaca sutra na protestu: Čovjek podmetao požare pa pobjegao

3 h

0
Град који се топи на зеленој трави, обасјан сунчевом свјетлошћу.

Gradovi i opštine

Nevrijeme sa krupnim ledom pričinilo štetu na području Knežice

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

45

Hladnokrvno ga upucao u glavu: Ubica nosio hirurške rukavice

21

33

Mjesečni horoskop za septembar 2026: Bivši se vraćaju, novac iznenađuje

21

18

Golubović: Vrijeme nije umanjilo značaj riječi Petra Kočića

21

00

Izložba Petar Kočić sa nama: Tribut velikanu kroz objektiv Nebojše Kostreševića

20

53

Fatalni izgled: Smrtonosno lijep

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima