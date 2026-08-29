Normalizovano snabdijevanje električnom energijom u Prnjavoru

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Foto: ATV

U Prnjavoru je normalizovano snabdijevanje električnom energijom nakon prekida izazvanog olujnim nevremenom.

Sve raspoložive ekipe i dalje su na terenu i rade na otklanjanju posljedica nevremena i uklanjanju porušenih stabala. Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom, kišom i gradom zahvatilo je oko 13.00 časova područje Prnjavora.

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