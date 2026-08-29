Do kraja septembra odluka o dodjeli placeva u Banjaluci

Parcele su raspoređene u naseljima Donja Piskavica, Bukvalek i Dragočaj. Prava građenja dodjeljuju se bez naknade, radi izgradnje stambenog objekta na gradskim parcelama, na period od 99 godina.

Komisija za sprovođenje javnog konkursa će najkasnije do kraja septembra odlučiti ko ima pravo građenja na placevima u Banjaluci. Konkurs, na koji se prijavilo ukupno 328 ljudi, zatvoren je 31. jula, čime su od 1. avgusta zvanično obustavljene dalje prijave. Maja Preradović, jedna od prijavljenih na konkurs, kaže da bi njoj i njenoj porodici to mnogo značilo: to ne bi bio samo plac, već nova prilika da djeci obezbijedi sigurniju budućnost.

„Svi smo svjesni koliko je danas teško riješiti stambeno pitanje, pogotovo kada imate četvoro djece. Tako da je ovo zaista jedan lijep gest Grada Banjaluke. Ukoliko mi budemo ti koji će dobiti taj plac, svakako ćemo ga dobro iskoristiti, sagradićemo naš novi dom, djeci obezbijediti bolju budućnost i veći prostor te dugoročno riješiti stambeno pitanje“, kazala je Preradovićeva.

Na konkurs se prijavio i Slavko Ninković. Ovo će, poručuje, značiti svakom mladom čovjeku da riješi svoje stambeno pitanje. Slavko je u kategoriji mladih bračnih parova do 35 godina.

„Prijavio sam se još prije dvije godine kada je prvobitno objavljen konkurs, ali ne nadajući se ničemu, znajući da konkurs nije bio u skladu sa zakonom. Predao sam, ali nisam očekivao ništa. Prije mjesec dana su me nazvali iz Gradske uprave i objasnili da je došlo do izmjene zakona i da su odbornici izglasali novi pravilnik o dodjeli placeva te da prihvataju prijave od prije dvije godine, tako da sam u zadnji dan odlučio da se prijavim“, dodao je on.

Komisija trenutno ocjenjuje kriterijume i pregleda dokumentaciju. Porodice sa četvoro i više djece, mladi bračni parovi do 35 godina i samohrani roditelji uslovi su propisani javnim konkursom. Građanima su na raspolaganju 203 parcele.

„Ako slučajno neko ne bude među ovih 203, Grad Banjaluka ima još određeni broj placeva koje može, prema Zakonu o stvarnim pravima, dati na korišćenje našim sugrađanima. Međutim, to mora ponovo proći proceduru Skupštine grada, tako da će biti još nekoliko stotina placeva i postojaće mogućnost da poslije ovoga idu novi konkursi, ako se ovo pokaže uspešnim, a ja vjerujem da hoće!“, istakao je predsjednik Komisije za sprovođenje javnog konkursa za dodjelu besplatnih placeva u Banjaluci, Nenad Talić.

Priča o dodjeli besplatnih placeva, odnosno pravu građenja, počela je još 2024. godine kada se na konkurs prijavilo 400 ljudi. Međutim, na tome je stalo jer procedure u Gradskoj upravi nisu ispoštovane. Nakon što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene Zakona o stvarnim pravima — koji omogućava građanima da budu 100% vlasnici kuće koju sagrade na zemljištu koje ostaje u vlasništvu Grada Banjaluka — stvar u svoje ruke uzela je Skupština grada Banjaluka i usvojila Pravilnik o uslovima, kriterijumima, načinu bodovanja i postupku osnivanja prava građenja bez naknade na nepokretnostima u svojini Grada Banjaluka.

Ova odluka omogućava dodjelu gradskog zemljišta bez naknade na period od 99 godina, pri čemu korisnici postaju vlasnici sagrađenih objekata uz mogućnost nasljeđivanja i hipoteke, ali i zabranu prodaje u trajanju od 10 godina. Pored Banjaluke, prema izmjenama Zakona o stvarnim pravima, ovo pravo mogu da ostvare i druge lokalne zajednice u Republici Srpskoj, a među prvima ovu odluku usvojili su Trebinje i Prijedor.