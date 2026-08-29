Mještani Zubaca sutra na protestu: Čovjek podmetao požare pa pobjegao

Zbog serije paljevina u Zupcima, mještani organizuju mirni skup u nedjelju, 30. avgusta u 12 časova kod škole u Tulima, kako bi zajedno pronašli rješenje i zaustavili dalje ugrožavanje imovine.

Na zahtjev brojnih mještana Mjesne zajednice Zubci, u nedjelju, 30. avgusta sa početkom u 12:00 časova, biće organizovano okupljanje građana na raskrsnici kod škole u Tulima.

Skup se organizuje povodom sve učestalijih paljevina, sa posebnim akcentom na zabrinjavajuće incidente koji su se dogodili proteklih dana.

Podsjećamo, juče u podne zabilježen je požar na lokaciji Drača (Obodina), dok je u večernjim časovima na Tulima primjećen nepoznati muškarac koji je namjerno izazvao vatru, a potom pobjegao kroz šumu. Preksinoć je takođe zabilježen incident kod skretanja za Turmente, gdje su vatre aktivirane sa obje strane puta.

Mještani Zubaca pozivaju sve zainteresovane građane da se priključe skupu u što većem broju, kako bi zajednički razmotrili korake i mjere prevencije u cilju sprečavanja daljih paljevina i zaštite bezbjednosti čitavog područja.