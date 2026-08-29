Holandija neće istraživati smrt generala Mladića

Autor:ATV redakcija
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Holandija neće sprovoditi krivičnu istragu o smrti bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića, saopšteno je iz Međunarodnog mehanizma za krivične tribunale u Hagu.
"Nadležne holandske vlasti zvanično su obavijestile Mehanizam da ne pokreću krivičnu istragu o smrti gospodina Mladića i da neće raditi obdukciju", rečeno je iz ovog suda za RIA Novosti.
Iz haškog Mehanizma su podsjetili da sprovode istragu o okolnostima Mladićeve smrti.
Predsjednik Mehanizma Grasijela Santana dodijelila je postupak sudiji Ijanu Bonomiju.
General Mladić preminuo je u četvrtak, 27. avgusta, u zatvorskoj bolnici u Hagu.
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