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Holandija neće istraživati smrt generala Mladića

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 17:53

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Холандија неће истраживати смрт генерала Младића
Foto: Tanjug/AP/Martin Meissner

Holandija neće sprovoditi krivičnu istragu o smrti bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića, saopšteno je iz Međunarodnog mehanizma za krivične tribunale u Hagu.

"Nadležne holandske vlasti zvanično su obavijestile Mehanizam da ne pokreću krivičnu istragu o smrti gospodina Mladića i da neće raditi obdukciju", rečeno je iz ovog suda za RIA Novosti.

Iz haškog Mehanizma su podsjetili da sprovode istragu o okolnostima Mladićeve smrti.

Predsjednik Mehanizma Grasijela Santana dodijelila je postupak sudiji Ijanu Bonomiju.

General Mladić preminuo je u četvrtak, 27. avgusta, u zatvorskoj bolnici u Hagu.

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Ratko Mladić

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Ratko Mladić moždani udar

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