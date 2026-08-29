Vozila bicikl pa vidjela tijelo: Tinejdžerka zatekla užas u Velikom Gradištu

Veliki zločin potresao je Veliko Gradište. Naime, granični policajac B. K. je, kako se sumnja, ubio zeta i sestričinu (19), pa presudio sebi pištoljem.

Upucao je i svoju sestru, kao i njenu svekrvu, a ljekari im se bore za život. Zločin je prva primijetila tinejdžerka koja je tuda prolazila.

Kako se saznaje, svađa u porodici je izbila oko imovinskih problema. Zločin se desio u kući koja se nalazi u jednoj slijepoj uličici u Velikom Gradištu, a policajac B. K. je upucao svog zeta, inače vatrogasca, i svoju sestričinu od samo 19 godina, koji su preminuli na licu mjesta. B. K. je nakon toga izvršio samoubistvo. Upucao je svoju sestru i zetovu majku.

Komšija je pekao roštilj i čuo je dva pucnja. Pošto se tuda danima šeta neki pas kojeg je neko pustio, prvo je pomislio da je neko u stvari ubio tog psa - kažu mještani koji dodaju da je u tom trenutku pas počeo da cvili.

Međutim, situacija je bila mnogo gora. Tinejdžerka koja često vozi bicikl tom ulicom ugledala je žensku osobu kako nepomično leži na zemlji ispred kuće potpuno krvava i odmah se odvezla do svojih roditelja da im kaže šta je vidjela.

Na licu mjesta je policija zatekla tri tijela i ranjene dvije žene - napadačevu sestru i sestrinu svekrvu.

Na licu mjesta su Hitna pomoć i policija.

Na mjestu zločina u ovom trenutku su i dva tužioca, zamjenik glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu i dežurni tužilac, prenosi Telegraf.