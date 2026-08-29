Nevrijeme uzrokovalo brojne kvarove: Više gradova ostalo bez struje

Jako nevrijeme koje je zahvatilo dio distributivnog područja "Elektrokrajine" Banjaluka uzrokovalo je kvarove na više dalekovoda na području Prijedora, Kozarske Dubice, Laktaša, Prnjavora, te u pojedinim dijelovima grada Banjaluke.

Zbog kvarova na mreži, nadležne službe su odmah reagovale kako bi što prije normalizovale snabdijevanje.

"Sve naše terenske ekipe su odmah izašle na teren i ulažu maksimalne napore kako bi u što kraćem roku otklonile nastale kvarove i stabilizovale snabdijevanje električnom energijom. Zahvaljujemo se svim korisnicima na strpljenju i razumijevanju", ističe se u saopštenju "Elektrokrajine".