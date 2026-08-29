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Nevrijeme uzrokovalo brojne kvarove: Više gradova ostalo bez struje

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 17:45

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Јако невријеме узроковало је бројне кварове на далеководној мрежи, због чега су дијелови више локалних заједница остали без напајања електричном енергијом. Екипе су на терену.
Foto: Screenshot/Facebook

Jako nevrijeme uzrokovalo je brojne kvarove na dalekovodnoj mreži, zbog čega su dijelovi više lokalnih zajednica ostali bez napajanja električnom energijom.

Jako nevrijeme koje je zahvatilo dio distributivnog područja "Elektrokrajine" Banjaluka uzrokovalo je kvarove na više dalekovoda na području Prijedora, Kozarske Dubice, Laktaša, Prnjavora, te u pojedinim dijelovima grada Banjaluke.

Zbog kvarova na mreži, nadležne službe su odmah reagovale kako bi što prije normalizovale snabdijevanje.

"Sve naše terenske ekipe su odmah izašle na teren i ulažu maksimalne napore kako bi u što kraćem roku otklonile nastale kvarove i stabilizovale snabdijevanje električnom energijom. Zahvaljujemo se svim korisnicima na strpljenju i razumijevanju", ističe se u saopštenju "Elektrokrajine".

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Tagovi :

Dalekovod

naselja bez struje

nestanak struje

isključenje struje

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