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Dani između dvije Gospojine: Šta se ne radi tokom Međudnevnice?

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 16:04

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Српска православна црква
Foto: ATV/Branko Jović

Od Velike do Male Gospojine traje period poznat kao Međudnevnica, koji narodna tradicija vezuje za prelaz iz ljeta u jesen.

U ovom periodu, prema starim vjerovanjima, trebalo je usporiti sa teškim radovima i dati „odmor” zemlji.

Nekada su ljudi posebno obraćali pažnju na ovaj dio godine jer se tada završavaju veliki ljetni radovi, privode kraju žetva i berba, sprema zimnica i počinju pripreme za hladnije dane.

Suština Međudnevnice

Suština Međudnevnice je u ideji odmora, prelaza i smirivanja. U narodnom vjerovanju postoji izreka da tokom ovog perioda „zemlja odmara”, pa se savjetovalo da se izbjegavaju pojedini teški radovi na zemlji. Ipak, važno je znati da to nije crkvena zabrana, već dio narodnih običaja i vjerovanja koja se razlikuju od kraja do kraja.

U tom periodu izbjegavaju se veliki radovi

Velika Gospojina označava završetak jednog ljetnog ciklusa, dok Mala Gospojina (21. septembra) dolazi kao svojevrsna najava jeseni. Zato se dani između njih doživljavaju kao vrijeme kada treba završiti započeto i pripremiti se za novu sezonu.

Zašto se Međudnevnica i danas pominje?

Iako danas većina ljudi nije direktno vezana za poljoprivredu, ova tradicija je ostala sačuvana. Ona podsjeća na nekadašnji način života u kojem se sve radilo u skladu sa prirodom i njenim ciklusima.

Međudnevnica zato nije period kojeg se treba plašiti niti predstavlja vrijeme u kojem je „sve zabranjeno”. Pre svega, ona je dio narodnog kalendara i simbol prelaza vrijeme između ljeta i jeseni, rada i odmora, završetka jednog i početka drugog ciklusa.

Od Velike Gospojine do Male Gospojine, prema starom narodnom vjerovanju, priroda polako usporava a sa njom bi trebalo da zastane i čovjek, prenosi Informer.

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Tagovi :

crkveni kalendar

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vjerovanja i običaji

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