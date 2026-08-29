Horor: Pucao u sestru, sestričinu, zeta i njegovu majku

Autor:ATV redakcija
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Danas se u Velikom Gradištu dogodilo dvostruko ubistvo i samoubistvo. Zločin se desio u porodičnoj kući u ovom mjestu.
Prema prvim informacijama, granični policajac je ubio dvoje ljudi, pa izvršio samoubistvo.
Kako saznaje Blic, policajac je ubio supruga svoje sestre, potom i sestričinu (19) pa izvršio samoubistvo.
Sukob je navodno izbio oko neraščišćenih imovinskih pitanja.
Na licu mjesta je Hitna pomoć i policija. Na mjestu zločina u ovom trenutku su i dva tužioca, zamjenik glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu i dežurni tužilac.
U toku je uviđaj.
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