Horor: Pucao u sestru, sestričinu, zeta i njegovu majku

Foto: MUP Srbije

Danas se u Velikom Gradištu dogodilo dvostruko ubistvo i samoubistvo. Zločin se desio u porodičnoj kući u ovom mjestu.

Prema prvim informacijama, granični policajac je ubio dvoje ljudi, pa izvršio samoubistvo. Kako saznaje Blic, policajac je ubio supruga svoje sestre, potom i sestričinu (19) pa izvršio samoubistvo. Sukob je navodno izbio oko neraščišćenih imovinskih pitanja. Na licu mjesta je Hitna pomoć i policija. Na mjestu zločina u ovom trenutku su i dva tužioca, zamjenik glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu i dežurni tužilac. U toku je uviđaj.

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