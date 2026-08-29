Na nadvožnjaku Pale-Jahorina transparent sa imenom generala Mladića

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Foto: Srna

Na nadvožnjaku na putu Pale–Jahorina okačen je transparent na kojem je ispisano ime ratnog komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića.

Transparent, na kojem je crvenom bojom napisano "Ratko Mladić!", uočljiv je vozačima koji prolaze ovom dionicom puta. General Ratko Mladić preminuo je u četvrtak, 27. avgusta, u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.

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