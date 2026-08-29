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Na nadvožnjaku Pale-Jahorina transparent sa imenom generala Mladića

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 16:34

Komentari:

4
На надвожњаку на путу Пале–Јахорина окачен је транспарент на којем је исписано име ратног команданта Главног штаба Војске Републике Српске генерала Ратка Младића.
Foto: Srna

Na nadvožnjaku na putu Pale–Jahorina okačen je transparent na kojem je ispisano ime ratnog komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića.

Transparent, na kojem je crvenom bojom napisano "Ratko Mladić!", uočljiv je vozačima koji prolaze ovom dionicom puta.

General Ratko Mladić preminuo je u četvrtak, 27. avgusta, u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.

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Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

general Ratko Mladić

Pale

Komentari (4)

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