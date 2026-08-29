Minić: Vlada ove godine uložila 6,5 miliona KM u Brod

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je Vlada u ovoj godini uložila 6,5 miliona KM u opštinu Brod koja se ubrzano razvija.
Minić je rekao novinarima da su sredstva uložena u gradski trg, kolektorsku mrežu, rekonstrukciju vrtića i putnu infrastrukturu.
Republika Srpska
Cvijanović: Gastro susreti - prepoznatljiv događaj koji promoviše domaće
On je istakao da Brod ubrzo imati prvu funkcionalnu bescarinsku zonu u Republici Srpskoj, prenosi "Srna".
"Brod je otišao mnogo stepenica naprijed. Želim na pohvalim načelnika Milana Zečevića. Na terenu se osjeti izuzetno agilan rad", rekao je Minić novinarima u Brodu, gdje prisustvuje Gasto susretima zajedno za srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović.
On je dodao da ovakva druženja pokazuju dobar duh.
Društvo
Led veličine jajeta: Stiglo nevrijeme u dijelove Srpske
Načelnik opštine Brod Milan Zečević rekao je da Gastro susreti tradicionalno okupljanju veliki broj učesnika, a da ove godine ima više od 100 učesnika i izlagača.
"Mogu da sa ponosom da kažem da smo uspjeli na napravimo manifestaciju koja na pravi način predstavlja duh našeg naroda", rekao je Zečević i zahvalio Miniću i Cvijanovićevoj na posjeti.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
5 h1
Republika Srpska
7 h13
Republika Srpska
19 h16
Najnovije
Najčitanije
15
25
15
21
15
08
14
55
14
48
Trenutno na programu