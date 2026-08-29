Logo

Minić: Vlada ove godine uložila 6,5 miliona KM u Brod

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 13:22

Komentari:

1
Минић и Цвијановић у Броду
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je Vlada u ovoj godini uložila 6,5 miliona KM u opštinu Brod koja se ubrzano razvija.

Minić je rekao novinarima da su sredstva uložena u gradski trg, kolektorsku mrežu, rekonstrukciju vrtića i putnu infrastrukturu.

Цвијановић на Гастро сусретима

Republika Srpska

Cvijanović: Gastro susreti - prepoznatljiv događaj koji promoviše domaće

On je istakao da Brod ubrzo imati prvu funkcionalnu bescarinsku zonu u Republici Srpskoj, prenosi "Srna".

"Brod je otišao mnogo stepenica naprijed. Želim na pohvalim načelnika Milana Zečevića. Na terenu se osjeti izuzetno agilan rad", rekao je Minić novinarima u Brodu, gdje prisustvuje Gasto susretima zajedno za srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović.

On je dodao da ovakva druženja pokazuju dobar duh.

Лед код Козарске Дубице

Društvo

Led veličine jajeta: Stiglo nevrijeme u dijelove Srpske

Načelnik opštine Brod Milan Zečević rekao je da Gastro susreti tradicionalno okupljanju veliki broj učesnika, a da ove godine ima više od 100 učesnika i izlagača.

"Mogu da sa ponosom da kažem da smo uspjeli na napravimo manifestaciju koja na pravi način predstavlja duh našeg naroda", rekao je Zečević i zahvalio Miniću i Cvijanovićevoj na posjeti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

brod

Gastro susreti

Komentari (1)

Više iz rubrike

Жељка Цвијановић на Гастро сусретима у Броду

Republika Srpska

Cvijanović: Gastro susreti - prepoznatljiv događaj koji promoviše domaće

2 h

1
Годишњица монструозности НАТО-а: Убијали цивиле и користили радиоактивну муницију

Republika Srpska

Godišnjica monstruoznosti NATO-a: Ubijali civile i koristili radioaktivnu municiju

5 h

1
Цвијановић: СНСД озбиљна политичка прича - 30 година организовани у име Српске

Republika Srpska

Cvijanović: SNSD ozbiljna politička priča - 30 godina organizovani u ime Srpske

7 h

13
Додик у Градишци

Republika Srpska

Dodik: SNSD tokom 25 godina nije dozvolio da razočara srpski narod

19 h

16

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

25

Nevrijeme sa krupnim ledom pričinilo štetu na području Knežice

15

21

Viber uveo velike promjene: Evo šta je sve novo u aplikaciji

15

08

Cvijanović: Siti smo lažne sarajevske pravde i jednako lažnih moralnih lekcija

14

55

Kako ublažiti glavobolju bez tablete?

14

48

Pokušali da mu ukradu pare i telefon: Pretukli ga kad je počeo da pruža otpor

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima