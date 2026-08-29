Minić: Vlada ove godine uložila 6,5 miliona KM u Brod

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je Vlada u ovoj godini uložila 6,5 miliona KM u opštinu Brod koja se ubrzano razvija.

Minić je rekao novinarima da su sredstva uložena u gradski trg, kolektorsku mrežu, rekonstrukciju vrtića i putnu infrastrukturu.

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On je istakao da Brod ubrzo imati prvu funkcionalnu bescarinsku zonu u Republici Srpskoj, prenosi "Srna".

"Brod je otišao mnogo stepenica naprijed. Želim na pohvalim načelnika Milana Zečevića. Na terenu se osjeti izuzetno agilan rad", rekao je Minić novinarima u Brodu, gdje prisustvuje Gasto susretima zajedno za srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović.

On je dodao da ovakva druženja pokazuju dobar duh.

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Načelnik opštine Brod Milan Zečević rekao je da Gastro susreti tradicionalno okupljanju veliki broj učesnika, a da ove godine ima više od 100 učesnika i izlagača.

"Mogu da sa ponosom da kažem da smo uspjeli na napravimo manifestaciju koja na pravi način predstavlja duh našeg naroda", rekao je Zečević i zahvalio Miniću i Cvijanovićevoj na posjeti.