Dodik: SNSD tokom 25 godina nije dozvolio da razočara srpski narod

SNSD tokom 30 godina postojanja 25 godina vodi Republiku Srpsku i mnogi su time zadovoljni, bio je izložen raznim pritiscima ali nije dozvolio da razočara srpski narod, rekao je danas lider stranke Milorad Dodik.

"Mi smo nosili strategiju ovog naroda. Mi smo nosili nacionalnu odgovornost za Republiku Srpsku, za srpski narod, koji nije mogao čak ni razumjeti o kakvim se procesima radi. Imali smo ogromne neprijatelje protiv sebe, od NATO saveza, Zapada", napomenuo je Dodik.

Na obilježavanju tri decenije postojanja Gradskog odbora u Gradišci, Dodik je naveo da SNSD gotovo 20 godina neprestano pobjeđuje, da je 2006. došao u parlament i u Vladu Republike Srpske i da nema namjeru da ode.

"Kad smo stupili na scenu, stupilo je novo nacionalno i državno rukovodstvo Republike Srpske, koje i danas traje. Željka Cvijanović, mnogi drugi koji su radili, od Rajka Kuzmanovića, pokojnog Milana Jelića, jedne plejade velikog broja ljudi, Nebojše Radmanovića i drugih", naveo je Dodik.

Istakao je da ima i grešaka, ali da SNSD nigdje nije napravio onu kardinalnu i sudbinsku već da se ponekad napravi nešto što nije u redu.

"SNSD u svojih 30 godina postojanja 25 godina vodi Republiku Srpsku, rukovodi njome i mnogi su zadovoljni nama", rekao je Dodik, prenijela je "Srna".

Dodik je naveo da se SNSD nije osipao, samo da su oni frustrirani otišli.

"Ali SNSD nije pravio druge partije. SNSD je jačao", rekao je Dodik.

Podsjetio je da je SNSD osnovan prije 30 godina kao bunt tog vremena, želja za normalizacijom i stabilizacijom nakon što je rat opustošio srpski narod na ovim prostorima.

Ukazao je i da je Gradiška jedna od prvih organizacija koje su napravili, da je od prvog dana predsjednik ove stranke i da se na to odlučio sa tadašnjim saborcima, od kojih mnogi nisu među živima, ali im je zahvalio.

Naveo je da je u Gradišci to Nikola Kragulj, bez koga ne bi mogla da se piše savremena istorija ovog grada.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a u Gradišci Zoran Adžić rekao je da je ovo proslava 30 godina upornog političkog rada, narodne podrške, pobjeda, predanog odnosa i komunikacije sa građanima i privrednicima.

Riječ je, kaže, o jednoj epohi koja je iza sebe ostavila ogromne infrastrukturne projekte na prostoru Gradiške, te je zahvalio Dodiku i najužem rukovodstvu stranke jer su uvijek imali razumijevanje i podršku.

"Želim da pomenem i da se zaista poklonim i zahvalim gospodinu Nikoli Kragulju, koji nas je učio, pokazivao pravac kako da radimo, komuniciramo i sa građanima i sa privrednicima grada Gradiške", naveo je Adžić.

Istakao je da znaju svoj cilj, a to sljedeće pobjede.

Gradski odbor SNSD-a Gradiška obilježava 30 godina od osnivanja, a druženju u Donjim Podgradcima prisustvuju članovi, simpatizeri i najviši funkcioneri SNSD-a.

Na osnivačkoj Skupštini 10. maja 1996. godine u hotelu "Kozara" usvojen je Program SNSD-a i Statutarna odluka i izabran Opštinski odbor.

Na konstitutivnoj sjednici 11. maja 1996. godine za predsjednika Odbora izabran je Nikola Kragulj.

SNSD je u Gradišci 1996. godine brojao svega 80 članova, danas u Gradišci ima oko 6.000 članova.