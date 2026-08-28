Naftaši najavili: Evo kada bi moglo da pojeftini gorivo u Srpskoj

Dizel na benzinskim pumpama u prosjeku košta od 3,41 do 3,49 KM.

Što se nafte tiče, njena cijena je bila nekoliko dana u padu, dok je danas zabilježen rast.

Iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske ističu da bi i cijene na pumpama od sredine sledeće sedmice mogle da padnu.

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"Cijena barela je nekoliko dana padala, a danas je zabilježen određeni rast. Ako pad cijene sirove nafte bude nastavljen narednih dana, sredinom sledeće sedmice moglo bi da dođe i do pojeftinjenja na benzinskim pumpama u Srpskoj. Otprilike, dizel bi od srijede mogao da bude jeftiniji 5-7 feninga", kažu za "Srpskainfo" u ovoj grupaciji.

Podsjetimo, po izbijanju rata na Bliskom istoku, krenule su da rastu i cijene goriva u Srpskoj. U jednom momentu, litar dizela je koštao i do 4 KM.

Prije izbijanja pomenute krize, litar dizela u Srpskoj je u prosjeku koštao oko 2,3 KM.

Vozači ističu da su aktuelne cijene previsoke.

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"U odnosu na prije pola godine, gorivo je drastično skuplje. Nekada se rezervoar mogao napuniti za nekih 120 KM, a sada treba i više od 170 KM. To nije mala razlika", poručuje jedan Banjalučanin.