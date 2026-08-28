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Suša uzima danak u poljoprivredi u Srpskoj

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Autor:

Lana Ostojić
28.08.2026 19:16

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Кукуруз претрпио велику штету од суше
Foto: ATV

Ekstremne vremenske nepogode, suše, požari i klimatske promjene trenutno nanose najveće i najmjerljivije direktne štete evropskoj privredi.

Štete ima i kod nas, najviše kod kukuruza. Priču ima Lana Ostojić.

Suša ove godine već uzima danak u poljoprivredi. Kukuruz je među najpogođenijim kulturama. Visoke temperature i nedostatak padavina ostavili su posljedice.

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Želimir Ćirić bavi se poljoprivredom 20 godina, a ove godine očekuje upola manji prinos.

"Lijevče polje najveći gubici, a oko 50% sigurno da su gubici na kukuruzu", kaže za ATV Ćirić i dodaje:

"Navodnjavanje je dobra stvar samo što su kod mene pretežno usitnjene parcele tako da ne mogu sve navodnjavati jedan dio navodnjavamo jedan dio nije i to je gubici su baš, 50% sigurno".

Bolje su prošli oni koji imaju navodnjavanje. Kod povrća koje je bilo obezbijeđeno vodom, štete su znatno manje.

Godinama se u ovu zemlju ulagalo. I novac i rad. Ono što se ne može kontrolisati su vremenske prilike. Sada se na njivama sabira cijena ovogodišnje suše.

Sve više pažnje posvećuje se i tome šta se sije. Na oglednim parcelama resorno Ministarstvo prati kako različiti hibridi kukuruza, suncokreta i soje podnose sušu i koji daju najbolje rezultate.

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"Na parcelama koje nisu navodnjavanje kukuruz je u jako lošem stanju, tu se očekuje jako nizak prinos – oko 3 tone po hektaru, možda čak i niže. Kod kukuruza koji je navodnjavan mnogo je u boljem stanju i očekuju se mnogo viši prinosi – do 10 tona po hektaru i više", rekla je Bojana Panić iz Resora za pružanje stručnih usluga, Područna jedinica Gradiška pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Tropski dani nizali su se više od mjesec dana. Štete su, kažu stručnjaci, svake godine sve veće.

"Ovamo gdje nemamo sistem za navodnjavanje štete su ogromne, 60-90% ćemo imati manji prinos. Ja stalno spominjem da bi tamo gdje je moguće – da se naprave neki bazeni, da se tokom jesenjeg i zimskog perioda akumulira što veća količina vode – da odatle tokom ljetnih perioda možemo da vršimo navodnjavanje", istakao je Dejan Supić, pomoćnih direktora za meteorologiju u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske.

Ovogodišnje štete će se tek zbrajati. Ono što je izvjesno jeste da će ulaganje u navodnjavanje biti među najvažnijim stavkama u godinama koje dolaze.

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Tagovi :

suša

Poljoprivreda

vrućina

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