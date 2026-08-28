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Šest ljudi za dlaku nisu postali milioneri: Izvučeni Loto brojevi

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 20:12

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Foto: ATV

Izvučena je kombinacija u 69. kolu u igri Loto, u kojoj je čak pet igrača nakon šest izvučenih brojeva imali priliku da postanu milioneri.

Dobitna kombinacija glasila je 9, 28, 10, 12, 13, 8 i 34.

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Niko od pomenutih pet igrača nije čekao broj 34 koji je posljednji izašao iz bubnja, pa tako nije bilo osvajača glavne premije od 3 miliona i 200 hiljada KM.

Njima su falili brojevi 1, 6, 19 i 25, što znači da su čak dva igrača čekala isti broj, ali nijedan nije izašao.

Loto plus

Loto plus je imao još veću nagradu, čak 6 milina i 100 hiljada maraka.

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Dobitna kombinacija u ovoj igri bila je - 8, 6, 30, 14, 27, 17 i 36.

I u ovoj igri je bila "štela" - jedan igrač se nakon šest brojeva nadao 19-ki, ali je bubanj izbacio 36.

Džoker

Igra Džoker bila je još jedna prilika u ovom kolu da neko osvoji vrijednu nagradu.

Džoker broj u 69. kolu bio je 490167.

Niko nije uplatio dobitnu kombinaciju ni u ovoj igri čija je premija iznosila 130.000 KM.

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Loto

Loto Džoker

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Loto izvlačenje

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