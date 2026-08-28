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Nakon nezapamćeno niskih stigle promjene cijena prasića

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 20:42

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Прасићи
Foto: ATV

Nakon dugo neviđene niske cijene prasića u prethodnom periodu, sada je došlo do promjene na tržištu. Naime, kilogram žive vage je poskupio za marku do dvije.

Unazad dvije sedmice, kilogram je bio rekordno jeftin i koštao je između 4 i 5 KM.

Trenutno, prasići se preko oglasa prodaju po 5 do 6,5 KM za kilogram žive vage. Manji prasići koštaju i po 8 KM.

Cijena zavisi od težine, tako da prasići od 25 do 30 kilograma koštaju oko 6,5 KM, a oni od 35 do 40 kilograma oko 5 KM. S druge strane, kilogram žive vage prasića teških 20-25 kilograma, košta 8 KM.

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Uzgajivači se se nadali da će cijena prasića u Srpskoj krenuti da raste negdje sredinom jula, ali to se nije desilo.

Povećana potražnja

"Ranijih godina, cijena prasića je počinjala da raste negdje sredinom jula,odnosno, po završetku Petrovskog posta. To je, inače, period kad se ljudi više okupljaju i više slave. Samim tim, povećana je i potražnja za prasićima što, opet, utiče na rast cijene", ističu uzgajivači i dodaju da ove godine nije bila takva situacija.

Kako kažu, za očekivati je da cijena opet krene da pada, negdje sredinom septembra.

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Podsjetimo, cijena prasića najviša je uoči Đurđevdana, a ove godine išla je i do 10 KM po kilogramu žive vage.

Nedugo nakon ove slave, kreću pojeftinjenja. Tokom ljeta, bar ranijih godina, zbog porasta potražnje, rasla je i cijena.

Nakon završetka ljeta, potražnja za ovom robom opet pada, i tako je sve do pred zimu kad, opet, kreću slave, te novogodišnji i božićni praznici. U tom periodu, potražnja opet raste, sve do Svetog Jovana.

Podsjetimo, uoči Božića ove godine kilogram žive vage prasića koštao je oko 8 KM.

(Srpska info)

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Cijena prasića

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