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Neobičan porođaj na putu za bolnicu: Novčana pomoć za Danijelu i bebu

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 21:26

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Данијела Николић
Foto: RTRS

Bog prati hrabre, a roditeljska ljubav nema cijenu, kaže Danijela Nikolić, koja se prije dva dana porodila u autu na putu do bijeljinske bolnice.

Ona i beba su u dobrom zdravstvenom stanju, a za babine stiže i novčana pomoć iz Fonda za dječiju zaštitu od 500 maraka, što pripada svim porodicama u Srpskoj za svako novorođeno dijete.

To je samo jedan od vidova podrške porodici i natalitetu, iz Fonda za dječiju zaštitu, za šta je u tekućoj godini izdvojeno preko 214 miliona maraka.

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Danijela Nikolić je srećna majka trećeg djeteta koje je prije dva dana rodila na putu do bolnice. Pupčanu vrpcu presjekli su ljekari Hitne pomoći koji su pristigli u pomoć porodilji. Nakon što se porodila u autu, ističe, njen muž je pozvao Hitnu pomoć, te su oni preuzeli bebu, dok je ona autom došla do bolnice.

I majka i mali "Srećko" su u odličnom zdravstvenom stanju.

Načelnik Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo JU Bolnica "Sveti vračevi" Bijeljina Milivoje Pelemiš, dodao je da je prisutna bila ekipa na čelu sa doktorom Srđanom Mijatovićem.

Prošle godine u Bijeljini je rođeno 530 beba, ove godine, do današnjeg dana, 15 beba više. Ohrabrujuća je vijest da je sve više višečlanih porodica, kaže učitelj Rade Simeunović, koji sa nezaposlenom suprugom odgaja sedmoro djece, tako da im je sve značajnija finansijska podrška kroz pronatalitetne mjere Vlade.

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"Podržavamo ove mjere i pozdravljamo, posebno ovu poslednju mjeru Ministarstva porodice omladine i sporta koja je majkama koje su rodile četvoro i više djece, a imaju djecu koja su u periodu od godinu do 18 godina, dobijaju novčanu nadoknadu od 750 KM i na taj iznos su plaćeni svi doprinosi", dodaje predsjednik Udruženja porodica sa četvoro i više djece Rade Simeunović.

Materinski dodatak ostvaruje i svaka nezaposlena majka godinu dana, a za blizance i svako treće dijete, 18 mjeseci. Za prava iz oblasti dječije zaštite ove godine je izdvojeno 214 miliona maraka, kako za direktnu finansijsku pomoć porodicama, tako i za posebne projekte kao što je Socijalizacije djece.

"Sve ide planiranom dinamikom i imali smo 1.500 učesnika u ovoj godini", dodaje direktor Fonda za dječiju zaštitu Nedeljko Jović.

Kroz ovaj projekat u prethodne dvije decenije prošlo je više od 36.000 mališana. Briga o djeci i porodici podrazumijeva i sigurno okruženje od prvog dana rođenja.

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"Mi imamo prelijepu bolnicu, prelijepe uslove i cilj nam je da stvorimo uslove gdje će se pacijenti osjećati sigurno. Naši ljekari i babice su na stalnim edukacijama i moraju da odgovore svim izazovima", navodi Pelemiš, prenosi RTRS.

Prošle godine u Bijeljini je rođeno 530 beba, ove godine, do današnjeg dana, 15 beba više.

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Novorođenče

beba

Fond za dječiju zaštitu

Novčana pomoć

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