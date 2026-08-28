Magla i Ćatović se predali policiji: Nastavak velike akcije Ketering

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Foto: Ron Lach/Pexels

U nastavku akcije kodnog naziva "Ketering', istražitelji Uprave policije MUP-a KS večeras su uhapsili Adnana Maglića (1985), zvanog Magla i Harisa Ćatovića (1990).

Oni su se predali policijskim organima. Sumnjiče se za krivična djela iznuda i izazivanje opšte opasnosti, dok se Magliću na teret stavlja i nedozvoljeno držanje oružja. Trenutno su na kriminalističkoj obradi osumnjičeni. Detalje optužnice pogledajte na linku u nastavku. Hronika Objavljeni detalji optužnice protiv Šmrka i Magle

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