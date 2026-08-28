Logo

Magla i Ćatović se predali policiji: Nastavak velike akcije Ketering

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 21:56

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

U nastavku akcije kodnog naziva "Ketering', istražitelji Uprave policije MUP-a KS večeras su uhapsili Adnana Maglića (1985), zvanog Magla i Harisa Ćatovića (1990).

Oni su se predali policijskim organima. Sumnjiče se za krivična djela iznuda i izazivanje opšte opasnosti, dok se Magliću na teret stavlja i nedozvoljeno držanje oružja.

Trenutno su na kriminalističkoj obradi osumnjičeni.

Detalje optužnice pogledajte na linku u nastavku.

Акција Кетеринг

Hronika

Objavljeni detalji optužnice protiv Šmrka i Magle

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Adnan Maglić Magla

Akcija Ketering

Komentari (0)

Više iz rubrike

Акција Кетеринг, заплијењени новац

Hronika

Objavljeni detalji optužnice protiv Šmrka i Magle

2 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Gotovi pregledi u Banjaluci: Nema bezbjednosnih prijetnji

3 h

1
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila: Zbog teške nesreće saobraćaj otežan

3 h

0
Лажним линковима скидао новац: Затражен притвор за ухапшеног због преваре

Hronika

Lažnim linkovima skidao novac: Zatražen pritvor za uhapšenog zbog prevare

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

57

Još jedna teška noć za Nevesinje: Vatra ne miruje, ljudi se grčevito bore

22

50

Srbija demolirala Island

22

35

Širi se stravičan snimak: Advokatica ubijena usred dana

22

20

Upozorenje za građane: Ne unosite podatke, širi se SMS sa lažnim saobraćajnim kaznama

22

14

Tea hitno operisana: Poznata pjevačica završila u bolnici

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima