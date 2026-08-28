Lažnim linkovima skidao novac: Zatražen pritvor za uhapšenog zbog prevare

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka nakon ispitivanja D.K. (20) iz Republike Slovenije, zatražio je određivanje pritvora, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Kompjuterska prevara.

"Osumnjičeno lice je dana 02.07.2026.godine, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi sa mobilnog telefona poslao SMS poruku oštećenom S.Đ. Navedena poruka sadržavala je upute za ažuriranje aplikacija povezanih sa bankarskim uslugama, čijim je korišćenjem osumnjičeni neovlašteno izvršio više transakcija novčanih sredstava sa računa oštećenog", saopšteno je iz OJT Banjaluka.

Pritvor je zatražen zbog postojanja opasnosti od bjekstva osumnjičenog, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banja Luci.

Podsjećamo, državljanin Slovenije D.K. uhapšen je na osnovu potrage PU Gradiška zbog sumnje da je počinio krivično djelo kompjuterske prevare.

”Osumnjičenom se na teret stavlja da je putem poruka oštećenom licu slao linkove za aplikaciju povezanih sa bankarskim uslugama, kojom prilikom je neovlašćeno vršena transakcija novčanih sredstava sa njegovog računa”, saopštila je PU Gradiška.

ATV nezvanično saznaje da je D.K. ranije identifikovan i kako nije bio dostupan istražnim organima za njim je raspisana potraga. Na ulasku u BiH uhapsila ga je Granična policija BiH i predala PU Gradiška koja je za njim tragala.

”Nakon preduzetih mjera i radnji osumnjičeni je predat u nadležnost Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka na dalje postupanje”, navode u PU Gradiška.