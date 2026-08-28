Policija upozorava stanovništvo: Nepoznate osobe se lažno predstavljaju, pa pokušavaju ući u stanove

Građani Mostara upozoravaju na nepoznate osobe koje obilaze stambene zgrade i stanove te se predstavljaju kao policajci, dostavljači, prodavači ili čak članovi porodice kako bi došli do informacija ili pokušali ući u domove.

Poseban oprez preporučuje se starijim osobama, koje bi zbog načina na koji nepoznati prilaze i predstavljaju se mogle biti posebno izložene riziku.

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Jedan od posljednjih slučajeva zabilježen je u Ulici Hrvatske mladeži, gdje su nepoznate osobe preko interfona tvrdile da su policijski službenici.

Stanari su, međutim, odlučili provjeriti o čemu se radi.

Nakon provjere s MUP-om utvrđeno je da policijski službenici na toj adresi nisu imali službenu intervenciju.

Prema navodima građana, ovo nije jedini takav slučaj.

Nepoznate osobe navodno mijenjaju način predstavljanja. Pojedini su govorili da su dostavljači, drugi da prodaju zavjese, dok su neki tvrdili da otvaraju novu poslovnicu u gradu.

Cilj je, prema iskustvima koja prenose građani, dobiti pristup stanu ili izvući informacije o ljudima koji u njemu žive.

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Zbog toga se građanima savjetuje da nepoznatim osobama ne govore ko se nalazi u stanu, ko je odsutan, gdje se nalazi niti kada će se vratiti kući.

Posebno zabrinjavaju slučajevi u kojima su na meti bile starije osobe.

Zabilježene su situacije u kojima su se nepoznati osobama slabijeg vida predstavljali kao članovi njihove porodice, nakon čega su od njih tražili novac.

Upravo zbog toga porodicama sa starijim članovima preporučuje se dodatni oprez i razgovor o tome kako postupiti ako se na vratima pojavi nepoznata osoba.

Vrata ne treba otvarati niti osobu puštati u stan dok se pouzdano ne utvrdi njen identitet.

Ako se neko predstavlja kao policajac, službena osoba ili radnik određene kompanije, njegov identitet i razlog dolaska mogu se provjeriti kod institucije ili kompanije za koju tvrdi da je predstavlja.

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U slučaju sumnjivog ponašanja građanima se preporučuje da obavijeste policiju, a korisno je upozoriti i komšije, posebno starije osobe koje žive same.

(Crna-Hronika)