''Opel'' odustaje od prestanka proizvodnje motora sa unutrašnjim sagorijevanjem

Autor:ATV redakcija
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Njemački proizvođač automobila "Opel" odustao je od planova za potpuni prestanak proizvodnje automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem, uprkos rekordnom rastu potražnje za električnim vozilima u Njemačkoj, izjavio je generalni direktor kompanije Florijan Hitel.
"Ne postoji novi fiksni datum za okončanje proizvodnje. O tome odlučuju naši kupci, a to će se razlikovati u zavisnosti od tržišta", rekao je Hitel za list "Velt".
On je naveo da je udio električnih automobila na njemačkom tržištu u junu već premašio 30 odsto, dok je glavni podsticaj za potrošače bio nagli rast cijena benzina u Njemačkoj.
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"Kada litar benzina košta 2,50 evra, to odmah osjetimo kroz direktan rast potražnje", naglasio je Hitel.
Uprava Opela je 2021. godine najavila planove da do 2028. godine u potpunosti obustavi proizvodnju automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem u Evropi.
Međutim, kompanija je prošle godine prilagodila strategiju i odlučila da zadrži takva vozila u svojoj ponudi.
(Srna)
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