''Opel'' odustaje od prestanka proizvodnje motora sa unutrašnjim sagorijevanjem

Njemački proizvođač automobila "Opel" odustao je od planova za potpuni prestanak proizvodnje automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem, uprkos rekordnom rastu potražnje za električnim vozilima u Njemačkoj, izjavio je generalni direktor kompanije Florijan Hitel.

"Ne postoji novi fiksni datum za okončanje proizvodnje. O tome odlučuju naši kupci, a to će se razlikovati u zavisnosti od tržišta", rekao je Hitel za list "Velt".

On je naveo da je udio električnih automobila na njemačkom tržištu u junu već premašio 30 odsto, dok je glavni podsticaj za potrošače bio nagli rast cijena benzina u Njemačkoj.

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"Kada litar benzina košta 2,50 evra, to odmah osjetimo kroz direktan rast potražnje", naglasio je Hitel.

Uprava Opela je 2021. godine najavila planove da do 2028. godine u potpunosti obustavi proizvodnju automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem u Evropi.

Međutim, kompanija je prošle godine prilagodila strategiju i odlučila da zadrži takva vozila u svojoj ponudi.

(Srna)