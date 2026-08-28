Iran zaprijetio Baronu Trampu, sinu američkog predsjednika

Baron Tramp, sin američkog predsjednika Donalda, živi povučeno i pod strogim merama bezbjednosti, što je očigledan odgovor na klimu rastućeg političkog nasilja koja uključuje niz atentata na njegovog oca i prijetnje koje stižu iz Irana, piše "Njujork post" (NP).

“Baron ne izlazi”, rekla je za list osoba bliska Trampovom krugu, govoreći o dvadesetogodišnjem mladiću, koji je upravo završio drugu godinu studija na Univerzitetu u Njujorku i veći dio ljeta proveo sa majkom, prvom damom Melanijom Tramp, u klubu “Tramp nešenel golf” u Bedminsteru, u Nju Džerziju.

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Drugi izvor je za list naveo da je Baron prilično povučen momak.

Dok je Donald Tramp preživio najmanje tri pokušaja ubistva od jula 2024. godine, ni njegov najmlađi sin nije promakao pažnji američkih neprijatelja, navodi "Njujork post".

Iranski ekstremni krugovi nedavno su objavili video-snimak pod naslovom "Gdje ubiti Barona Trampa" i tvrdili da prikazuje kretanje predsjednikovog sina, a takođe su raspisali nagradu od 10 miliona dolara za njegovu glavu, piše "NP", prenosi "Kurir".

Njegova majka je takođe bila meta iranskih ekstremističkih krugova.

Baron je isto tako bio duboko pogođen ubistvom konzervativnog aktiviste i američkog patriote Čarlija Kirka u septembru 2025. godine, sa kojim se u međuvremenu zbližio.

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"To se dešava kada izađeš u javnost”, rekao je Baron svom ocu dok mu je saopštavao vijesti o tom događaju, navodi "NP".

Kancelarija prve dame zatražila je privatnost za dvadesetogodišnjeg Barona, navodeći da je, “u svjetlu nedavnih prijetnji”, Istočno krilo Bijele kuće zatražilo da se svi detalji koji se tiču njegovog privatnog života izostave iz svih izvještaja.

Poznato je da prva dama veoma štiti svog sina. Početkom 2022. godine, Donald Tramp je bio u periodu između dva mandata u Bijeloj kući, što je značilo da bi Baron ostao bez obezbjeđenja Tajne službe kada tog marta napuni 16 godina.

Melanija Tramp je, međutim, intervenisala tako što je naložila svom kabinetu da kontaktira Bijelu kuću i zatraži od tadašnjeg predsjednika Džozefa Bajdena da odobri produženje Baronovog obezbjeđenja, a zahtjev je odmah prihvaćen, kako je naveo bivši zvaničnik Bajdenove administracije.

Prva dama je ukazala na povučenost svog sina u dokumentarnom filmu koji nosi njeno ime, a koji prati dešavanja uoči Trampove druge inauguracije u januaru 2025. godine.

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“Znam da Baron neće izaći napolje, i to poštujem”, rekla je Melanija agentima Tajne službe tokom razgovora o mogućnosti da porodica Bajden prošeta avenijom Pensilvanija u okviru inauguracione parade, koja je na kraju premještena u zatvoreni prostor zbog hladnog vremena.

Stalno prisustvo obezbjeđenja, iako pruža Baronu neophodnu zaštitu, takođe pojačava njegovu svijest o tome da prijetnje postoje, čak i kroz sitnice poput slučajnog slušanja razgovora agenata o potencijalnoj opasnosti, ili saznanja o iznenadnoj promjeni planova putovanja, navode stručnjaci.

“Baron je vjerovatno mnogo svjesniji, oštroumniji i ozbiljniji kada je riječ o stvarnim opasnostima”, rekla je terapeutkinja Azita Sajan, koja se bavila traumama kod adolescenata.

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Ona je dodala da to što je povučen ne znači da je traumatizovan, već da štiti sebe i svoja prijateljstva i odluke drži u sferi privatnosti, umjesto da ih izlaže javnosti, što može da se smatra zdravim sa aspekta razvoja.

Gdje god da boravi, Baron po dolasku odmah ulazi unutra, izbjegavajući javne prostore i upućujući se pravo u svoje privatne odaje, navodi "NP".

“Nećete ga vidjeti kako se tu slobodno kreće i zadržava”, rekao je izvor blizak porodici predsjednika.

To predstavlja značajnu razliku u odnosu na Baronovi stariju braću i sestre, koji su izabrali javniji način života.

Don Mlađi i Erik su duboko uključeni u porodični biznis Trampovih, dok je Ivanka Tramp veoma aktivna na društvenim mrežama i često gostuje u podkastima.

''Po svemu sudeći, Baron je pametan i učtiv, a dobro se nosi sa pritiskom javnosti koji nosi prezime Tramp, kao i sa izuzetno snažnom ličnošću svog oca. Kada se njegovo školovanje završi, sve ukazuje na to da će se okrenuti biznisu, a ne politici'', piše "Njujork post".