Mediji: Amerika preokrenula situaciju u Ormuskom moreuzu u svoju korist

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Američki zvaničnici su rekli da su Sjedinjene Države u Ormuskom moreuzu preokrenule situaciju u svoju korist, što bi moglo dovesti do olakšanja krize i postizanja boljeg sporazuma sa Teheranom, objavio je "Aksios".
Zvaničnici su naveli da je američka vojska postepeno umanjivala uticaj Irana nad ovim ključnim plovnim putem, te da je Teheran izgubio veliki dio kontrole nad moreuzom.
Hronika
Teška saobraćajna nesreća u BiH: Saobraćaj potpuno obustavljen
"Američki zvaničnici vjeruju da bi to mogao biti prelomni trenutak u ratu i donijeti ne samo postepeno olakšanje svjetskoj ekonomiji, već i bolji dogovor sa Iranom", piše "Aksios".
Američki predsjednik Donald Tramp rekao je juče za "Aksios" da je plovni put otvoren za navigaciju.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h7
Srbija
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Društvo
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
6 h0
Najnovije
Najčitanije
19
33
19
28
19
16
19
11
19
09
Trenutno na programu