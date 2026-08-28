Mediji: Amerika preokrenula situaciju u Ormuskom moreuzu u svoju korist

Američki zvaničnici su rekli da su Sjedinjene Države u Ormuskom moreuzu preokrenule situaciju u svoju korist, što bi moglo dovesti do olakšanja krize i postizanja boljeg sporazuma sa Teheranom, objavio je "Aksios".

Zvaničnici su naveli da je američka vojska postepeno umanjivala uticaj Irana nad ovim ključnim plovnim putem, te da je Teheran izgubio veliki dio kontrole nad moreuzom.

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"Američki zvaničnici vjeruju da bi to mogao biti prelomni trenutak u ratu i donijeti ne samo postepeno olakšanje svjetskoj ekonomiji, već i bolji dogovor sa Iranom", piše "Aksios".

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je juče za "Aksios" da je plovni put otvoren za navigaciju.

(Srna)