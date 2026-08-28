Logo

Mediji: Amerika preokrenula situaciju u Ormuskom moreuzu u svoju korist

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 17:01

Komentari:

0
Медији: Америка преокренула ситуацију у Ормуском мореузу у своју корист
Foto: Tanjug/AP/ISNA/Amirhosein Khorgooi

Američki zvaničnici su rekli da su Sjedinjene Države u Ormuskom moreuzu preokrenule situaciju u svoju korist, što bi moglo dovesti do olakšanja krize i postizanja boljeg sporazuma sa Teheranom, objavio je "Aksios".

Zvaničnici su naveli da je američka vojska postepeno umanjivala uticaj Irana nad ovim ključnim plovnim putem, te da je Teheran izgubio veliki dio kontrole nad moreuzom.

Полиција ФБиХ

Hronika

Teška saobraćajna nesreća u BiH: Saobraćaj potpuno obustavljen

"Američki zvaničnici vjeruju da bi to mogao biti prelomni trenutak u ratu i donijeti ne samo postepeno olakšanje svjetskoj ekonomiji, već i bolji dogovor sa Iranom", piše "Aksios".

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je juče za "Aksios" da je plovni put otvoren za navigaciju.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vašington

Amerika

Iran

Ormuski moreuz

Komentari (0)

Pročitajte više

Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Jezivi mejlovi: Postavili smo bombe u Banjaluci, napićemo vam se krvi, četnici

2 h

7
Црква је органски наставак оне исте заједнице (еклисије) која је рођена приликом Силаска Духа Светог, на дан Педесетнице, у Јерусалиму

Srbija

Tokom noći opljačkana crkva: Poznato koliko novca je odnio lopov

3 h

0
секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу на Међународном форуму о безбједности у Москви

Republika Srpska

Šojgu se oglasio o smrti Ratka Mladića

3 h

0
Дика годинама чува краве и поручује - дао Бог да литра млијека буде 100 марака

Društvo

Dao Bog da zbog ovih dama litra mlijeka košta 100 KM: Dika godinama čuva krave

3 h

0

Više iz rubrike

Учионица

Svijet

Austrija zabranjuje nošenje marame u školama za djevojčice mlađe od 14 godina

3 h

0
Предсједник Доналд Трамп маше док се укрцава у авион „Ер форс уан“ на аеродрому Морисонтаун, у недјељу, 16. августа 2026. године, у Морисонтауну, у Њу Џерсију.

Svijet

Donald Tramp sebe proglasio za najvećeg predsjednika u istoriji SAD-a

3 h

0
Тајфун Саудел погодио источну обалу Кине

Svijet

Tajfun Saudel pogodio istočnu obalu Kine

4 h

0
Нови британски премијер Енди Бернам разговара са особљем и медијима у Даунинг стриту 10 у Лондону, понедељак, 20. јула 2026. године.

Svijet

Britanski premijer odbacio mogućnost raspisivanja referenduma

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

33

Muškarac (38) se javio u Hitnu zbog bolova u prsima i visokog pritiska: Poslat u čekaonicu, pa preminuo

19

28

Iran zaprijetio Baronu Trampu, sinu američkog predsjednika

19

16

Suša uzima danak u poljoprivredi u Srpskoj

19

11

Još jedna žrtva požara u Omišu: Preminuo teško povrijeđeni muškarac

19

09

Objavljena prognoza za narednih 15 dana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima