Тешка саобраћајна несрећа у БиХ: Саобраћај потпуно обустављен

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћај је потпуно обустављен на дионици пута од Кобиље Главе према Вогошћи након саобраћајне несреће у којој су учествовали комби и аутомобил Пасат.
Како је за портал Радиосарајево потврђено из Оперативног центра МУП-а КС, несрећа се догодила данас, 28. аугуста око 15:30 сати.
У несрећи су учествовале двије особе, док је једна повријеђена. Повријеђена особа превезена је на утврђивање степена повреда.
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На мјесту несреће формиране су велике колоне возила, а саобраћај је због увиђаја и интервенције надлежних служби тренутно потпуно обустављен.
Више информација о околностима несреће биће познато након окончања увиђаја.
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