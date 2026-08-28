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Тешка саобраћајна несрећа у БиХ: Саобраћај потпуно обустављен

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 16:46

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Саобраћај је потпуно обустављен на дионици пута од Кобиље Главе према Вогошћи након саобраћајне несреће у којој су учествовали комби и аутомобил Пасат.

Како је за портал Радиосарајево потврђено из Оперативног центра МУП-а КС, несрећа се догодила данас, 28. аугуста око 15:30 сати.

У несрећи су учествовале двије особе, док је једна повријеђена. Повријеђена особа превезена је на утврђивање степена повреда.

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На мјесту несреће формиране су велике колоне возила, а саобраћај је због увиђаја и интервенције надлежних служби тренутно потпуно обустављен.

Више информација о околностима несреће биће познато након окончања увиђаја.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

обустављен саобраћај

МУП Кантон Сарајево

Вогошћа

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