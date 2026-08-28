У вртићу насрнуо на бившу партнерку: Тукао је и пријетио јој смрћу

Аутор:АТВ редакција
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А. Ж. (35) ухапшен је у Лазаревцу јер је дошао у вртић у ком ради његова бивша партнерка, те је тамо насрнуо на њу и упутио јој пријетње смрћу.
Како се сумња А. Ж. је отишао у вртић у Великим Црљанима, у ком ради његова бивша партнерка Д. И. (45) и почео је да је вријеђа, а потом је физички насрнуо на њу.
Према сазнањима Телеграфа, он је жену ударао у главу, а потом ју је натјерао да клечи испред њега, након чега је пријетио да ће да узме пиштољ и да је убије.
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Повријеђеној жени констатоване су лаке тјелесне повреде, а насилник је ухапшен и одређена му је хитна мјера забране приласка жртви и комуникације са њом.
Њему је на терет стављено кривично дјело злостављање и мучење, а истрагу води Основно јавно тужилаштво у Лазаревцу.
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