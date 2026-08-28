Крај августа је идеално вријеме да посадите ово цвијеће

Аутор:АТВ редакција
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Крај августа не значи нужно крај цвјетне сезоне. Управо је ово добро вријеме да двориште, балкон или тераса добију још мало боје, а постоје и биљке које ће вас, уз врло мало труда, наградити цвјетовима током цијеле јесени.
Ако желите да посадите нешто што није претјерано захтјевно, а притом ће дуго изгледати лијепо, постоји неколико одличних избора. Важно је одабрати биљке које добро подносе промјене температуре и краће дане који долазе.
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Дан и ноћ цвијеће је једно од захвалнијих избора за крај љета. Добро подноси свјежије температуре, а уз редовно уклањање увелих цвјетова може да цвјета дуго у јесен. Одлично је за саксије, балконе и гредице, а доступно је у великом броју боја.
Хризантеме су прави јесењи класик. Могу да се саде крајем љета, а управо када друге биљке почињу да губе цвјетове, оне тек долазе до изражаја. Не траже претјерано компликовану његу, али воле сунчано мјесто и умјерено заливање.
Вријесак
Ако тражите биљку која ће унијети боју у јесењи врт, вријесак је одличан избор. Не захтјева пуно пажње, добро подноси ниже температуре и може дуго да задржи декоративан изглед. Посебно лијепо изгледа у комбинацији с другим јесењим биљкама.
Астери су познати по томе што цвјетају управо када се љето приближава крају. Њихови ситни цвјетови у љубичастим, ружичастим и бијелим нијансама могу да уљепшавају двориште кроз велики дио јесени. Најбоље ће успијевати на сунчаном положају уз редовно, али не претјерано заливање.
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Невен
Невен је једноставан, издржљив и врло захвалан цвијет. Ако му обезбиједите довољно сунца и повремено уклањате увеле цвјетове, може наставити да цвјета и током јесењих мјесеци. Осим што је лијеп, привлачи и корисне инсекте, па је добар додатак сваком врту.
(Б92)
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