У угинулим вранама у Загребу пронађен вирус Западног Нила

Аутор:АТВ редакција
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У угинулим вранама на подручју Загреба утврђено је присуство вируса грознице Западног Нила, објавило је Министарство пољопривреде, шумарства и рибарства.
Први случај потврђен је јуче, а данас у још четири угинуле вране пронађене на четири локације, преносе хрватски медији.
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Вирус грознице Западног Нила преносе заражени комарци, а најзначајнији преносници су комарци из рода цулекс или обични кућни комарци, преносе хрватски медији.
Комарци вирус најчешће преносе између птица, а могу га пренијети и на људе и коње, који се сматрају случајним и крајњим домаћинима, те не могу бити извор заразе за друге.
Око 70 до 80 одсто инфекција људи пролази без симптома, а може се појавити повишена тјелесна температура, главобоља, слабост, те болови у мишићима и зглобовима.
У мање од један одсто заражених може се развити тежи облик болести са захватањем централног нервног система, укључујући менингитис и енцефалитис.
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Већем ризику од тежег облика болести изложене су старији и особе ослабљеног имунитета или са хроничним болестима.
(Срна)
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