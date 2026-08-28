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У угинулим вранама у Загребу пронађен вирус Западног Нила

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 16:06

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Биолог прегледа комарца у Солт Лејк Ситију, 26. августа 2019.
Фото: Tanjug/AP/Rick Bowmer

У угинулим вранама на подручју Загреба утврђено је присуство вируса грознице Западног Нила, објавило је Министарство пољопривреде, шумарства и рибарства.

Први случај потврђен је јуче, а данас у још четири угинуле вране пронађене на четири локације, преносе хрватски медији.

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Вирус грознице Западног Нила преносе заражени комарци, а најзначајнији преносници су комарци из рода цулекс или обични кућни комарци, преносе хрватски медији.

Комарци вирус најчешће преносе између птица, а могу га пренијети и на људе и коње, који се сматрају случајним и крајњим домаћинима, те не могу бити извор заразе за друге.

Око 70 до 80 одсто инфекција људи пролази без симптома, а може се појавити повишена тјелесна температура, главобоља, слабост, те болови у мишићима и зглобовима.

У мање од један одсто заражених може се развити тежи облик болести са захватањем централног нервног система, укључујући менингитис и енцефалитис.

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Већем ризику од тежег облика болести изложене су старији и особе ослабљеног имунитета или са хроничним болестима.

(Срна)

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Тагови :

Загреб

вирус Западног Нила

Хрватска

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