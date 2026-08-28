Популарна плажа у Хрватској затворена за купаче

Аутор:АТВ редакција
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На плажи хотела Bellevue у Оребићу утврђено је фекално загађење мора због повећане концентрације бактерије Ешерихија коли.
Надлежни упозоравају грађане и туристе да се до даљег не купају на овој плажи.
Фекално загађење мора потврђено је током осмог редовног испитивања квалитета мора за купање, које спроводи Завод за јавно здравље Дубровачко-неретванске жупаније.
"Утврђено је да резултати анализе мора за купање на плажи хотела Bellevue у Оребићу прелазе граничну вриједност за бактерију Escherichia coli“, навели су из Завода.
Узимање узорака морске воде биће понављано све док се загађење не повуче. О ситуацији су обавијештени инспекција заштите животне средине и друге надлежне инспекцијске службе.
Надлежни ће након нових анализа проценити када ће купање поново бити безбједно.
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