Римац враћа европске паре? Роботакси петог нивоа није направљен

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Пројекат роботаксија компаније Проџект 3 мобилити (Project 3 Mobility), односно Верне, иза којег стоји Мате Римац, ближи се крају, уз озбиљна питања о томе да ли је остварено оно због чега је Хрватској одобрено готово 180 милиона евра европског новца.
Како је објавио Индекс, до 31. августа, када истиче рок за завршетак пројекта, није произведено возило које одговара кључном услову – потпуно аутономно електрично возило петог нивоа. Више извора потврдило је да компанија у комуникацији са државним органима није могла да докаже да је тај циљ остварен.
За пројекат је одобрено укупно 179,5 милиона евра, а компанији је до сада исплаћено 89,9 милиона евра. Остаје отворено питање колико ће од тог износа морати да буде враћено. Према информацијама које је објавио Индекс, за сада је оправдано свега 8,7 милиона евра трошкова.
Кључна ствар је да пети ниво аутономије није био споредни циљ пројекта. Управо супротно. У званичној документацији као резултат пројекта наведено је потпуно аутономно електрично возило петог нивоа, а тај услов није мијењан ни након више измјена и продужења рока.
Разлика између четвртог и петог нивоа није мала. Возило четвртог нивоа може потпуно самостално да вози, али само у одређеним подручјима и под унапријед дефинисаним условима. Пети ниво подразумијева возило које може да вози практично свуда гдје би могао да вози човјек, без потребе за безбједносним возачем.
Ту настаје један од највећих проблема цијеле приче. Роботаксији који данас возе Загребом постоје, али, према информацијама Индекса, нису возила због којих је одобрено готово 180 милиона евра европског новца. Ријеч је о другом пројекту и сарадњи Вернеа, кинеске компаније Пони.аи (Pony.ai) и Убера (Uber).
Та возила користе технологију четвртог нивоа аутономије, док је пројекат финансиран европским новцем захтијевао пети ниво. Дакле, чињеница да се данас у Загребу могу видјети роботаксији сама по себи не значи да је остварен резултат због којег је новац додијељен.
Још занимљивије, прича о петом нивоу није почела 2023. године. Компанија је још 2021. године, према ранијим налазима, представила план према којем је флота од 700 аутономних електричних возила требало да крене у серијску производњу већ 2024. године, док је пуна комерцијална услуга у Загребу била планирана за 2025.
У међувремену је Верне објавио да је произвео и тестирао свих 60 верификационих прототипова предвиђених пројектом. Међутим, то није исто што и доказ да је произведено и демонстрирано потпуно аутономно возило петог нивоа, што је био кључни резултат пројекта.
Посебан проблем представља и технологија аутономне вожње. Компанија је прво сарађивала са израелским Мобилајем (Mobileye), а потом се окренула кинеском Пони.аију, чија су рјешења, наводно, била на четвртом, а не петом нивоу аутономије.
Сада слиједи финансијски дио приче. Након истека рока пројекта, компанија има још мјесец дана за достављање документације којом ће доказивати оправданост насталих трошкова. Тек након тога требало би да буде јасније колико ће новца морати да врати.
За сада је, међутим, чињеница да је од готово 180 милиона евра одобрених средстава исплаћено 89,9 милиона, док је као оправдано наведено свега 8,7 милиона евра.
Мате Римац се за сада није оглашавао.
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