Током ноћи опљачкана црква: Познато колико новца је однио лопов

Аутор:АТВ редакција
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Црква Покрова Пресвете Богородице у Београду опљачкана је током ноћи.
Према сазнањима Телеграфа, непозната током ноћи је ушла у цркву и украла више од 100.000 динара!
Република Српска
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Новац је, према до сада познатим информацијама, украден из просторија у којој се продају свијеће и иконе.
Црква посједује видео надзор, те се ради на утврђивању идентитета починиоца, његовом проналажењу и хапшењу.
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