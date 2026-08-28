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Током ноћи опљачкана црква: Познато колико новца је однио лопов

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 16:32

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Црква је органски наставак оне исте заједнице (еклисије) која је рођена приликом Силаска Духа Светог, на дан Педесетнице, у Јерусалиму
Фото: pexels/Plato Terentev

Црква Покрова Пресвете Богородице у Београду опљачкана је током ноћи.

Према сазнањима Телеграфа, непозната током ноћи је ушла у цркву и украла више од 100.000 динара!

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Новац је, према до сада познатим информацијама, украден из просторија у којој се продају свијеће и иконе.

Црква посједује видео надзор, те се ради на утврђивању идентитета починиоца, његовом проналажењу и хапшењу.

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Тагови :

Београд

Пљачка

Црква

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