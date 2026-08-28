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На познатој плажи забрањено купање: Пронађена бактерија у мору

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 17:09

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Фото: Pexel/ Vladimir Srajber

На плажи хотела "Белви" у Оребићу утврђено је фекално загађење мора због повећане концентрације бактерије Ешерихија коли, због чега се до даљег не препоручује купање.

Како је у петак саопштила Дубровачко-неретванска жупанија, загађење је потврђено током осмог редовног испитивања квалитета мора за купање, које спроводи Завод за јавно здравље Дубровачко-неретванске жупаније.

"Утврђено је да резултати анализе мора за купање на плажи хотела 'Белви' у Оребићу прелазе граничну вриједност за бактерију Ешерихиа коли", навели су из Завода.

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Због тога се купачима препоручује да до даљег избјегавају улазак у море на овој плажи.

Узимање узорака мора биће понављано све док загађење не престане, а о утврђеном стању обавијештени су Инспекција заштите животне средине и друге надлежне инспекције.

(Б92)

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Тагови :

Море

Хрватска

ешерихија коли

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