На познатој плажи забрањено купање: Пронађена бактерија у мору

Аутор:АТВ редакција
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На плажи хотела "Белви" у Оребићу утврђено је фекално загађење мора због повећане концентрације бактерије Ешерихија коли, због чега се до даљег не препоручује купање.
Како је у петак саопштила Дубровачко-неретванска жупанија, загађење је потврђено током осмог редовног испитивања квалитета мора за купање, које спроводи Завод за јавно здравље Дубровачко-неретванске жупаније.
"Утврђено је да резултати анализе мора за купање на плажи хотела 'Белви' у Оребићу прелазе граничну вриједност за бактерију Ешерихиа коли", навели су из Завода.
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Због тога се купачима препоручује да до даљег избјегавају улазак у море на овој плажи.
Узимање узорака мора биће понављано све док загађење не престане, а о утврђеном стању обавијештени су Инспекција заштите животне средине и друге надлежне инспекције.
(Б92)
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