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Полиција упозорава становништво: Непознате особе се лажно представљају, па покушавају ући у станове

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 17:50

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Рука у сивом дуксу посеже ка старој, украшеној металној кваци како би отворила масивна дрвена врата.
Фото: Pexels/Erik Mclean

Грађани Мостара упозоравају на непознате особе које обилазе стамбене зграде и станове те се представљају као полицајци, достављачи, продавачи или чак чланови породице како би дошли до информација или покушали ући у домове.

Посебан опрез препоручује се старијим особама, које би због начина на који непознати прилазе и представљају се могле бити посебно изложене ризику.

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Један од посљедњих случајева забиљежен је у Улици Хрватске младежи, гдје су непознате особе преко интерфона тврдиле да су полицијски службеници.

Станари су, међутим, одлучили провјерити о чему се ради.

Након провјере с МУП-ом утврђено је да полицијски службеници на тој адреси нису имали службену интервенцију.

Према наводима грађана, ово није једини такав случај.

Непознате особе наводно мијењају начин представљања. Поједини су говорили да су достављачи, други да продају завјесе, док су неки тврдили да отварају нову пословницу у граду.

Циљ је, према искуствима која преносе грађани, добити приступ стану или извући информације о људима који у њему живе.

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Због тога се грађанима савјетује да непознатим особама не говоре ко се налази у стану, ко је одсутан, гдје се налази нити када ће се вратити кући.

Посебно забрињавају случајеви у којима су на мети биле старије особе.

Забиљежене су ситуације у којима су се непознати особама слабијег вида представљали као чланови њихове породице, након чега су од њих тражили новац.

Управо због тога породицама са старијим члановима препоручује се додатни опрез и разговор о томе како поступити ако се на вратима појави непозната особа.

Врата не треба отварати нити особу пуштати у стан док се поуздано не утврди њен идентитет.

Ако се неко представља као полицајац, службена особа или радник одређене компаније, његов идентитет и разлог доласка могу се провјерити код институције или компаније за коју тврди да је представља.

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У случају сумњивог понашања грађанима се препоручује да обавијесте полицију, а корисно је упозорити и комшије, посебно старије особе које живе саме.

(Црна-Хроника)

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