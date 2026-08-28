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МУП Српске: Пријетње бомбама у Бањалуци окарактерисане као тероризам

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 18:47

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МУП Српске: Пријетње бомбама у Бањалуци окарактерисане као тероризам
Фото: АТВ

У Бањалуци су у току противдиверзиони прегледи објеката на више локација након пријетећег писма о постављеним бомбама које су у тужилаштву окарактерисали као тероризам, речено је Срни у Министарству унутрашњих послова (МУП) Републике Српске.

"Полиција у Бањалуци поступа по наведеном и истрага у вези са наводима у мејлу је у току", рекли су у МУП-у Српске након што је пријетећи мејл упућен на више адреса.

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У писму је наведено да је више бомби са тајмерима постављено на неколико локација у граду, односно у УКЦ, Болници на адреси Здраве Корде један, Саборном храму Христа Спаситеља, те просторијама Српске радикалне странке и СДС-а.

Из МУП-а су навели да је о садржају мејла обавијештено Републичко јавно тужилаштво које је наведено квалификовало као кривично дјело тероризам.

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Тагови :

Пријетња бомбом

дојава о бомби

Бањалука

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