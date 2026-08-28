Још једна жртва пожара у Омишу: Преминуо тешко повријеђени мушкарац

Аутор:АТВ редакција
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У КБЦ-у Сплит преминуо је мушкарац рођен 1947. године, који је тешко повријеђен у катастрофалном пожару на подручју Омиша, саопштили су из болнице. Ријеч је о другој смртној жртви пожара који је 13. августа избио у Локви Рогозници и проширио се све до Омиша.
"Упркос свим предузетим мјерама интензивног лијечења и напорима медицинског тима, пацијент рођен 1947. године, који је задобио тешке повреде у пожару на подручју Омиша, преминуо је у КБЦ-у Сплит“, објавили су из болнице.
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Додали су да се остали тешко повријеђени пацијенти и даље лијече у јединици интензивне његе и да су животно угрожени.
"Породици преминулог пацијента изражавамо искрено саучешће“, поручили су из КБЦ-а Сплит.
Једна особа пронађена је мртва на опожареном подручју у Малој Луци код Станића, а према подацима Државног тужилаштва повријеђено је 38 људи.
Велики број повријеђених задобио је опекотине и повреде дисајних путева. Дио најтеже повријеђених из Сплита превезен је на даље лијечење у Клинику за трауматологију КБЦ-а Сестре милосрднице у Загребу.
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Пожар је проузроковао и огромну материјалну штету.
Према подацима Сплитско-далматинске жупаније, потпуно је изгорјело 28 кућа, 106 возила и 45 пловила, као и низ привредних, угоститељских и помоћних објеката.
Полиција и Државно тужилаштво истражују узрок пожара. Увиђајем је утврђено мјесто на којем је пожар избио, а изузети су и снимци надзорних камера са погођеног подручја.
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