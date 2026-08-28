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Подстанар уселио у стан, па пронашао бомбу у плафону

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 18:28

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

У стану на Палилули у сриједу је, око 18 сати, пронађена бомба и то, како се сазнаје, у плафону.

Наиме, власник стана позвао је полицију и рекао да је његов подстанар Р. Д. (39), који је недавно ушао у стан, пронашао ручну бомбу у рупи у плафону.

Сумња се да је бомбу ту сакрио претходни станар који је премнинуо.

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Према сазнањима Телеграфа, утврђено је да је за мушкарцем који је пронашао експлозивну направу расписана полицијска потрага.

На лицу мјеста обављен је полицијски увиђај, извршен контрадиверзиони преглед и наложено је вјештачење пронађене бомбе.

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Тагови :

Београд

пронађена бомба

Станари

Полиција

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