Подстанар уселио у стан, па пронашао бомбу у плафону

Аутор:АТВ редакција
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У стану на Палилули у сриједу је, око 18 сати, пронађена бомба и то, како се сазнаје, у плафону.
Наиме, власник стана позвао је полицију и рекао да је његов подстанар Р. Д. (39), који је недавно ушао у стан, пронашао ручну бомбу у рупи у плафону.
Сумња се да је бомбу ту сакрио претходни станар који је премнинуо.
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Према сазнањима Телеграфа, утврђено је да је за мушкарцем који је пронашао експлозивну направу расписана полицијска потрага.
На лицу мјеста обављен је полицијски увиђај, извршен контрадиверзиони преглед и наложено је вјештачење пронађене бомбе.
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