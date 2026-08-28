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Готови прегледи у Бањалуци: Нема безбједносних пријетњи

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Аутор:

Стеван Лулић
28.08.2026 20:17

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Противдиверзиони прегледи у Бањалуци, након језивих пријетњи да су постављене бомбе, завршени су и нема безбједносних пријетњи, потврђено је за АТВ.

Како нам је речено, прегледано је пет објеката и утврђено је да су дојаве биле лажне.

Policija Srbija

Србија

Језиве пријетње медијима у Србији, ВМА и аеродрому: ''Поставили смо бомбе на пет мјеста''

Подсјећамо, на мејлове институција Републике Српске и медија у послијеподневним сатима стигла је пријетећа порука у којој се тврди да су на више локација у Бањалуци постављене бомбе.

У мејлу који је, како се тврди, послала "Блокадерска осветничка ћелија", уз вријеђање и псовке Србима, наводи се да "су дошли да се напију крви".

"Добар дан Бања Луко, добар дан четничка багро, дошли смо крви да вам се напијемо. Ми смо Блокадерске Осветничке Ћелије, и дошли смо да вам донесемо макар мали дио патње и бола који је ваша геноцидна држава ширила свуда, на којем је и настала", наводи се у мејлу.

УКЦ РС

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Огласио се УКЦ за АТВ о пријетњама бомбом

"Поставили смо неколико бомби, на неколико локација по вашој љубљеној Бањалуци, да вам донесемо макар мало смрти и патње коју ширите свуда и стално. Свака бомба садржи по 3 килограма ТАТП, познатијег као Сатанина Матер. Оно што ћете заслужено да осјетите. Двије бомбе смо поставили у УКЦ Република Српска на адреси Дванаест беба бб. Једна бомба има тајмер за 18:00 а друга за 18:20. Једну бомбу у болници на адреси Здраве Корде 1. Тајмер постављен такође за 18:00. Једну бомбу у канцеларијама Српске Радикалне Странке, на адреси Видовданска 53. Једну бомбу у Саборни Храм Христа Спаситеља на Тргу Српских Владара 3. И наравно, двије бомбе у легло зла, у канцеларије Српске Демократске Странке на адреси Јована Дучића 23а", додаје се у мејлу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Пријетња бомбом

Бањалука

Полиција

дојава о бомби

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