Посљедње помрачење Мјесеца оставиће посљедице на сваки знак: Ево шта нас очекује

Аутор:АТВ редакција
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Земљина сјенка покрила је скоро 96 процената површине свог сателита, "набацајући му" препознатљиву црвенкасту нијансу, због којег је у народу познат и као Крвави Мјесец.
Иако је овај астро догађај сад већ иза нас, његов утицај толико је снажан да превазилази небески спектакл, дотичући дубоке слојеве подсвести и изазивајући изненадне промјене у плановима, поновно оживљавање старих сукоба и емоционална превирања, тврди астролог Богдан Глоба.
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Прошло је мирно, а да ли ће тако остати и наредних дана? Крвави Мјесец, који је, према нашем времену, трајао до пријеподневних часова 28. августа, није феномен који нестаје тек тако. Посљедње помрачење у овој години тек ће изнијети на видјело све што је дуго било закопано: тајне, осјећања, неизречене ствари, нагомилане контрадикције, а напети аспекти према Урану додаће најнеочекиваније обрте.
Осим тога, познати астролог Богдан Глоба очекује изненадне поремећаје и промјене планова, повратак старих сукоба, емоционалне промјене, непријатна открића, нервозу, чак и жељу да се све уништи: "Важно не гријешити у тим стварима наредних дана. И, ако је могуће, спријечити и вољене да то раде".
Помрачење Мјесеца првенствено утиче на наш унутрашњи свијет, тако да би требало да очекујемо његове манифестације у најдубљем смислу.
"У таквом тренутку тајне престају да буду тајне. Оне се откривају без обзира да ли то желимо или не, указујући на непријатне, а опет тако неопходне ствари, оне које воде ка саморазвоју и трансформацији".
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Истовремено, астролог види и снажан потенцијал у овом периоду. Међу позитивним аспектима истиче рјешавање дуготрајних афера, занимљиве вијести и исповијести, моћ интуиције и значајних догађаја, ослобађање од прошлости и шансу да се исправе ствари.
"Оно што сада одлази је свакако морало да оде, на овај или онај начин. Али, оно што остаје послије свих вртлога је заиста потребно", наглашава Богдан Глоба и подсјећа да енергетски утицај помрачења Мјесеца почиње неколико дана прије и траје до три дана послије, а може оставити трага и на сљедећу недјељу или чак на дуже стазе .
С једне стране, мудро је не журити и предузимати нагле покрете, већ треба утврдити која врата би се могла отворити и да ли вам је потребно оно што се иза њих крије. С друге, постоји ризик, јер чекање повољног преокрета може да буде узалудно - док чекате, неко други ће заузети мјесто вама намијењено. Стога, ако сте већ одлучили да направите промјене, крените у акцију што прије.
Крвави Мјесец се склонио с неба, али вјероватно осјећате да је ваш унутрашњи свијет турбулентнији и нестабилнији. Будите на опрезу наредних дана: тајне ће бити откривене, стари сукоби ће изаћи на површину, а интуиција ће бити појачана до крајњих граница, наглашава Глоба.
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Утицај помрачења на хороскопске знаке ће варирати, али астролози се слажу: овај дан означава важну фазу у личној трансформацији и ослобођењу од прошлости која се не може игнорисати. Будите спремни на неочекивана открића, одуприте се поривима и запамтите - све што се дешава током овог периода отвара пут личном расту и одређивању приоритета.
(ЖенаБлиц)
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