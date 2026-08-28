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''Опел'' одустаје од престанка производње мотора са унутрашњим сагоријевањем

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 18:46

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Аутомобил
Фото: pexels/Oktay Köseoğlu

Њемачки произвођач аутомобила "Опел" одустао је од планова за потпуни престанак производње аутомобила са моторима са унутрашњим сагоријевањем, упркос рекордном расту потражње за електричним возилима у Њемачкој, изјавио је генерални директор компаније Флоријан Хител.

"Не постоји нови фиксни датум за окончање производње. О томе одлучују наши купци, а то ће се разликовати у зависности од тржишта", рекао је Хител за лист "Велт".

Он је навео да је удио електричних аутомобила на њемачком тржишту у јуну већ премашио 30 одсто, док је главни подстицај за потрошаче био нагли раст цијена бензина у Њемачкој.

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"Када литар бензина кошта 2,50 евра, то одмах осјетимо кроз директан раст потражње", нагласио је Хител.

Управа Опела је 2021. године најавила планове да до 2028. године у потпуности обустави производњу аутомобила са моторима са унутрашњим сагоријевањем у Европи.

Међутим, компанија је прошле године прилагодила стратегију и одлучила да задржи таква возила у својој понуди.

(Срна)

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Тагови :

Опел

Аутомобил

Њемачка

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