''Опел'' одустаје од престанка производње мотора са унутрашњим сагоријевањем

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки произвођач аутомобила "Опел" одустао је од планова за потпуни престанак производње аутомобила са моторима са унутрашњим сагоријевањем, упркос рекордном расту потражње за електричним возилима у Њемачкој, изјавио је генерални директор компаније Флоријан Хител.
"Не постоји нови фиксни датум за окончање производње. О томе одлучују наши купци, а то ће се разликовати у зависности од тржишта", рекао је Хител за лист "Велт".
Он је навео да је удио електричних аутомобила на њемачком тржишту у јуну већ премашио 30 одсто, док је главни подстицај за потрошаче био нагли раст цијена бензина у Њемачкој.
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"Када литар бензина кошта 2,50 евра, то одмах осјетимо кроз директан раст потражње", нагласио је Хител.
Управа Опела је 2021. године најавила планове да до 2028. године у потпуности обустави производњу аутомобила са моторима са унутрашњим сагоријевањем у Европи.
Међутим, компанија је прошле године прилагодила стратегију и одлучила да задржи таква возила у својој понуди.
(Срна)
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