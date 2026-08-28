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Детаљи трагедије на градилишту ауто-пута: Радници испали из корпе дизалице

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 15:31

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Детаљи трагедије на градилишту ауто-пута: Радници испали из корпе дизалице
Фото: JP Autoceste FBiH

Познати су детаљи стравичне несреће на градилишту ауто-пута А1 у близини Зенице, у којој су живот изгубила двојица радника, док је трећи задобио тешке тјелесне повреде.

Како је потврђено за портал Кликс, до несреће је дошло услијед пада с висине приликом извођења радова на изградњи дионице ауто-пута.

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Под за сада неразјашњеним околностима, тројица радника су испала из корпе дизалице с висине од око девет метара. Трагедија се догодила у тренутку када су обављали захтјевне послове постављања шипова на градилишту.

Двојица радника су од посљедица тешког пада преминула на самом мјесту несреће.

Трећи радник је преживио пад, али је задобио вишеструке преломе. Хитно је пребачен у Кантоналну болницу Зеница, гдје је задржан на лијечењу због тешких повреда.

Према доступним информацијама, сви страдали и повријеђени радници долазе с подручја Немилског слива.

Градилиште на којем се догодила ова велика трагедија тренутно је потпуно затворено за даљње радове.

На терену се налазе дежурни тужилац, надлежни грађевински инспектори и припадници полиције који обављају детаљан увиђај.

Аутопут Зеница

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ПОГИНУЛА ДВА РАДНИКА: Трагедија на градилишту аутопута код Зенице

Више информација о тачним узроцима који су довели до пада радника из корпе бит ће познато након окончања истраге и вјештачења опреме.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Зеница

Ауто-пут

Погинуо радник

несрећа

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